Krzysztof Bosak o szczepieniach: Sceptycyzm rośnie proporcjonalnie do nasilenia propagandy

W niedzielę pierwsza osoba w Polsce zostanie zaszczepiona przeciw COVID-19. O masowej akcji szczepień w programie "Debata Tygodnia" w Polsat News rozmawiali goście Grzegorza Jankowskiego.

- Gratuluję przede wszystkim Unii Europejskiej - stwierdziła Beata Maciejewska z Lewicy w Polsat News . - Udało się to, na co wszyscy czekamy, na co wszyscy mamy nadzieję. Do wszystkich krajów UE przybyły szczepionki - mówiła posłanka.

- Ta grupa "0", najważniejsza, najbardziej narażona, która stała w pierwszym szeregu walki z koronawirusem, będzie mogła przyjąć szczepionkę. Dla całej Polski, całej Europy, Unii Europejskiej to jest wielki krok ku temu, na co wszyscy czekamy, że będzie wreszcie normalność - podkreśliła.

Z kolei Krzysztof Bosak z Konfederacji podkreślił, że "zgodnie z badaniami opinii publicznej, sceptycyzm rośnie proporcjonalnie do nasilenia propagandy".

- Ci, którzy są tak strasznie skoncentrowani na szczepieniach jako kluczu do zdrowia publicznego, powinni zrobić mały rachunek sumienia, czy nasileniem tej propagandy nie zaczynają odnosić efektu przeciwnego do zamierzonego - mówił poseł.

Zdaniem Jacka Żalka z Porozumienia, "polscy lekarze i ci zasiadający w polskim parlamencie, zasługują na szacunek".

- Dlatego, że zostali wybrani przez swoich wyborców i dzisiaj nasz los jest w rękach polskich lekarzy. To nie rząd leczy, tylko stwarza warunki do tego, żeby lekarze mogli nieść pomoc i ratować życie i zdrowie naszych obywateli - powiedział.

