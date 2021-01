Krzysztof Bosak: Działaniami rządu nie rządzi żadna logika

- W naszej ocenie ze wszystkich danych z państw europejskich już jasno w tej chwili wynika, że nie widać jasnego związku pomiędzy rozwojem epidemii a stosowaniem obostrzeń gospodarczych - mówił w poniedziałek w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News poseł Konfederacji Krzysztof Bosak.

Zdjęcie Krzysztof Bosak w "Gościu Wydarzeń" /Polsat News

Krzysztof Bosak wskazał, że gastronomia czy branża sportowa są marginesem całej sfery życia społecznego.

Reklama

- Spotykamy się codziennie w miejscach pracy, w środkach komunikacji, w punktach usługowych. Uważamy, że jest niesprawiedliwe uderzenie akurat w kilka wybranych branż po to, żeby pokazać, że rząd coś w tej sprawie robi. Rząd powinien swoje siły koncentrować nie na zamykaniu branż, a następnie dawkowaniu im kroplówki w postaci pomocy finansowej. Rząd powinien swoje siły koncentrować na systemie ochrony zdrowia, który został niestety w ostatnich miesiącach sparaliżowany - powiedział w "Gościu Wydarzeń" w Polsat News.

Bosak ocenił, że "działaniami rządu, wbrew temu, co rząd chciałby sygnalizować społeczeństwu, nie rządzi żadna logika.

- Nie niszczmy ludziom życia pod pretekstem szantażu emocjonalnego, że przez to będą umierali inni. Jeżeli w tej chwili ktoś umiera, to dlatego, że jest niewydolność w systemie ochrony zdrowia. I ludzie umierają także na inne choroby niż ten nieszczęsny covid - dodał.



Dopytywany przez Bogdana Rymanowskiego o ponad 130 przedsiębiorców, którzy otworzyli swoją działalność mimo obostrzeń, powiedział: "Widać, że przedsiębiorcy są zachowawczy". - Gdyby było dużo, to by dziesiątki tysięcy przedsiębiorców przystąpiło do tego, ale zupełnie mnie to nie dziwi. Ale zupełnie mnie to nie dziwi, bo są zastraszani - mówił.