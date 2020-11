W weekend w Krynicy-Zdroju (woj. małopolskie) został otwarty jeden ze stoków narciarskich. Fani zimowego szaleństwa, mimo pandemii, tłumnie stawili się na miejscu. Media społecznościowe obiegły zdjęcia, na których trudno dostrzec stosowanie się do zasady społecznego dystansu.

W weekend w Polsce zagościła zimowa aura - termometry pokazały temperatury poniżej zera, spadł też pierwszy śnieg. Z warunków pogodowych i pierwszych ośnieżonych stoków postanowili skorzystać m.in. fani narciarstwa ( przypomnijmy - rząd zdecydował, że stoki narciarskie i wypożyczalnie sprzętu narciarskiego mogą być otwarte).

W Krynicy-Zdroju w niedzielę (29 listopada) uchwycono na zdjęciach kolejkę narciarzy, którzy czekali do wyciągu Słotwiny Arena. Fani zimowego szaleństwa oblegali wejście bez zachowania dystansu społecznego. Na profilu miasta na Facebooku pojawiło się również nagranie, na którym także dobrze widać dziesiątki oczekujących.

Inne kadry z Krynicy-Zdroju można było zobaczyć m.in. na zdjęciu udostępnionym przez Damiana Radziaka, fotoreportera Radia Kraków, czy dziennikarza portalu 300polityka.pl Michała Olecha, który zwrócił uwagę, że widok z kamer u podnóża stoku był przez chwilę niedostępny.

A jeszcze tego samego dnia zarządcy stoku przypominali o zasadach obowiązujących w sezonie zimowym 2020/2021. To zakrywanie ust i nosa, utrzymanie dystansu - w kolejkach do wyciągu, kas czy po jedzenie, a także nie zasłanianie przesłon w wyciągu. Wprowadzone przez rząd obostrzenia przewidują również, że na jednym krzesełku wyciągu mogą siedzieć osoby zamieszkujące w jednym gospodarstwie domowym, mające wspólny nocleg lub wspólnie podróżujące do stacji turystyczno-narciarskiej, przy czym "istnieje bezwzględny obowiązek zasłaniania ust i nosa przez wszystkich korzystających z wyciągu".

Dla turystów pozostają jednak zamknięte hotele i placówki gastronomiczne.