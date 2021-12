Kraska: Prezes Kaczyński zawsze był zwolennikiem szczepień

- Pójściem na całość byłby obowiązek szczepień, choć obawiam się, że nie byłoby to w pełni egzekwowalne. Ale jeżeli diagnozy lekarzy, którzy mówią, że Omikron jest dużo bardziej zaraźliwy, są trafne, to epidemia przybierze taki rozmiar, że na uszach trzeba będzie stanąć, by jej zapobiec - powiedział w rozmowie z redaktorem naczelnym Interii Piotrem Witwickim i dziennikarzem Polsatu Marcinem Fijołkiem prezes PiS.

Reklama

Wicepremier podnosi jednak problem egzekwowania wprowadzonych obostrzeń. - Nie ma sensu podejmować decyzji nie do wyegzekwowania. Były maseczki: i co policja zrobiła w tej sprawie? - pyta lider Zjednoczonej Prawicy.

Kraska: Jeżeli sytuacja będzie się pogarszała, trzeba będzie podjąć radykalne i drastyczne kroki

Do jego słów odniósł się we wtorek na antenie TVP1 wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

- Prezes Jarosław Kaczyński zawsze był zwolennikiem szczepień i podkreślał to w swoich wywiadach - powiedział Kraska.



- Jeżeli spojrzymy na liczbę zakażeń w Europie Zachodniej, gdzie ten poziom wyszczepienia jest zdecydowanie wyższy niż u nas, to wariant Omikron sprawia jednak, że duże liczby osób, które są chore, muszą być hospitalizowane. W Polsce ten poziom wyszczepienia jest mniej więcej na 52,5 proc., więc to jest niewielka ilość. Jeżeli ta sytuacja będzie się pogarszała, to będzie trzeba podjąć radykalne i drastyczne kroki w celu ochronienia naszej populacji, naszego narodu, bo może się to przekładać na liczbę osób, które niestety tą walkę przegrają. Statystyki codziennie pokazują, że dotyczy to przede wszystkim osób niezaszczepionych - tłumaczył.

Jak przyznał, w rządzie "nie było jeszcze dyskusji o wprowadzeniu obowiązkowych szczepień".



- My dyskutujemy w tej chwili i decyzja została podjęta, jeśli chodzi o obowiązek szczepienia pracowników ochrony zdrowia. Także dyskutowaliśmy na temat poszczególnych grup zawodowych - służbach mundurowych, nauczycielach, czyli tych osobach, które mają częsty kontakt z innymi osobami. Powinniśmy na to spojrzeć dość szerzej. Eksperci mówią, że to będzie połowa stycznia, koniec stycznia, kiedy ten wariant Omikron wyprze wariant Delta - przyznał wiceminister zdrowia.

Kraska przekazał też, że mamy 9843 nowe przypadki zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i 549 zgonów.



- Jeżeli spojrzymy tydzień do tygodnia - bo to porównanie jest bardzo ważne - to jest to 28 proc. mniej niż tydzień temu, czyli widzimy, że ten trend spadkowy, jeżeli chodzi o nowe zakażenia, utrzymuje się i to jest ta dobra wiadomość - powiedział wiceminister.



Czytaj więcej: NOWE PRZYPADKI ZAKAŻEŃ. KRASKA UJAWNIŁ DANE