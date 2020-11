Kraków: Powstają dwa kolejne szpitale tymczasowe

Kraków będzie miała dwa kolejne szpitale tymczasowe dla zakażonych COVID-19. Na mocy ustaleń pomiędzy Grupą Azoty a Ministerstwem Aktywów Państwowych, spółka wybuduje szpital tymczasowy w Krakowie przy ul. Focha. Natomiast według informacji "Gazety Krakowskiej" kolejny szpital tymczasowy powstanie w Tauron Arenie Kraków.

Zdjęcie Kolejka samochodów pod Tauron Areną do punktu pobierania wymazów do testów na obecność koronawirusa /Aneta Żurek /East News

W Grupie Azoty został powołany zespół pod nadzorem Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. dr. Grzegorza Kądzielawskiego, który we współpracy z Wojewodą Małopolskim Łukaszem Kmitą oraz wybranym szpitalem patronackim ustala szczegóły dotyczące funkcjonowania szpitala.

Reklama

- Epidemia, z którą nam wszystkim przyszło się mierzyć, wymaga od nas konkretnych i szybkich działań. Tak właśnie zareagowaliśmy w marcu i kwietniu br., gdy wszystkie nasze kluczowe spółki przekazały łącznie 3 mln 200 tys. zł na walkę z koronawirusem. Tak jest również dzisiaj, gdy rozpoczynamy działania związane z budową szpitala tymczasowego - mówi Mariusz Grab, p.o. Prezes Zarządu, Grupa Azoty S.A.

Prace związanych z budową szpitala rozpoczęto w poniedziałek (2 listopada). Docelowo znajdzie się w nim 150 łóżek dla pacjentów zmagających się z COVID-19.

- Jesteśmy obecnie na etapie ustalania dokładnego harmonogramu prac, jest to duże wyzwanie, ale wszystko wskazuje na to, że jeszcze dziś uda nam się rozpocząć pierwsze prace na terenie Hali Cracovia. Na bieżąco będziemy informować o poszczególnych etapach powstawania szpitala, a przede wszystkim o planowanym terminie uruchomienia placówki - mówi dr Grzegorz Kądzielawski, Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty S.A.

Szpital w Tauron Arenie

Natomiast jak informuje "Gazeta Krakowska", kolejny szpital tymczasowy powstanie w Tauron Arenie. Szpital w hali widowiskowo-sportowej ma być gotowy w połowie listopada. Przy Tauron Arenie Kraków działa już także od dłuższego czasu punkt pobierania wymazów do testów na obecność koronawirusa.

Kraków posiada już jeden szpital tymczasowy dla zakażonych koronawirusem. Szpital Uniwersytecki w Krakowie decyzją Ministra Zdrowia utworzył go w budynkach przy ulicy Kopernika i Botanicznej. Docelowo ma tam stanąć 250 łóżek, z czego 50 do intensywnej terapii. Na początek przygotowano 32 łóżka zwykłe i 8 do intensywnej terapii.