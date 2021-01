Na zlecenie radnych miejskich z klubu Przyjazny Kraków w sześciu placówkach oświatowych w Krakowie przeprowadzania badania serologiczne na próbie 100 nauczycieli. Jak wynika z testów, niemal 50 procent nauczycieli bezwiednie przeszło zakażenie koronawirusem.

Zdjęcie Badanie: Niemal 50 proc. nauczycieli bezwiednie przeszło COVID-19, zdjęcie ilustracyjne /WALDEMAR WYLEGALSKI/POLSKA PRESS /East News

Testy serologiczne, czyli określające przeciwciała nabyte w wyniku przejścia choroby, prowadzone były wśród nauczycieli, którzy nie wiedzieli, czy przeszli COVID-19, czy nie.

Jak poinformował w poniedziałek dziennikarzy radny Łukasz Wantuch, najniższy wynik w placówce to 26 proc. nauczycieli, którzy mieli przeciwciała, świadczące o przejściu choroby, a najwyższy - to 72 proc.

Średni wynik badań z sześciu placówek to niemal 50 proc. nauczycieli z przeciwciałami.

- Z jednej strony to pokazuje, że nauczyciele są wśród grup najbardziej narażonych na zakażenie. Z drugiej strony ci, którzy mają świadomość, że już przeszli chorobę, mogą spokojniej pracować - mówił Wantuch.

"Zakaźność wirusa jest bardzo wysoka"

Z kolei radny Lech Kucharski, kierujący też oddziałem chorób wewnętrznych w szpitalu Żeromskiego, ocenił m.in., że takie badania, ale na szerszą skalę, wśród pracowników oświaty pomogłyby w ich kwalifikacji do szczepień.

Kucharski zwrócił uwagę, że dzieci, choć bezobjawowo przechodzą chorobę, to transmitują ją i powrót do nauczania stacjonarnego może się przyczynić do wywołania III fali epidemii.

W rozmowie z dziennikarzami dodał, że badania zlecone przez radnych z Przyjaznego Krakowa nie są badaniami naukowymi, dlatego nie są w pełni wartościowe.

- Wyniki na poziomie 20-kilku proc. w jednej placówce, a w innej na poziomie nawet 70-kilku proc. muszą świadczyć o ognisku zakażeń w tamtych rejonach. Pokazują też, ilu nauczycieli bezobjawowo przeszło COVID-19, co byłoby zgodne z badaniami naukowymi, że ponad 80 proc. przypadków to przypadki bezobjawowe, a zakaźność wirusa jest bardzo wysoka - powiedziała Lidia Stopyra, ordynator Oddziału Chorób Infekcyjnych i Pediatrii w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.

