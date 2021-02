Minister zdrowia Adam Niedzielski wymienił cztery obszary zmian w opiece zdrowotnej, które rząd chce wprowadzić w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Są to: cyfryzacja opieki zdrowotnej, zwiększenie liczebności personelu medycznego, wzmocnienie zaplecza naukowego oraz stworzenie warunków dla rozwoju sektora leków.

Na konferencji prasowej w Warszawie poświęconej Krajowemu Planowi Odbudowy Adam Niedzielski zapowiedział cztery obszary zmian w sektorze zdrowia.

Cyfryzacja opieki zdrowotnej

Jednym z obszarów ma być - mówił minister - "obszar związany ze zwiększeniem efektywności i dostępności świadczeń zdrowotnych przez wsparcie infrastrukturalne podmiotów leczniczych i rozwój e-zdrowia". Przekonywał, że pandemia pokazała, jak cenne okazały się narzędzia takie jak e-recepta, e-zwolnienie czy e-skierowanie.

- Chcemy rozwijać ten kierunek rozwoju poprzez wprowadzenie nowych elementów - zapowiedział. Jako taki nowy element wymienił elektroniczną dokumentację medyczną, czyli - wyjaśniał - "sposób zapisywania informacji o leczeniu pacjenta (...) dostępny dla pacjenta zawsze pod ręką i możliwy do skonsultowania".

- Cyfryzacja w dziedzinie opieki zdrowotnej (...) to też kontynuacja procesu (...) ochrony epidemiologicznej - powiedział Niedzielski, wskazując na sanepid, którego "stan pod kątem cyfryzacji pokazywał, że potrzebne są ogromne inwestycje".

Jak również zapowiadał, w ramach pierwszego obszaru reformatorskiego "chcemy również wzmocnić infrastrukturę ukierunkowaną na priorytetowe dziedziny, tzn. zakaźnictwo, onkologia i kardiologia - główne dziedziny, które przyczyniają się do leczenia Polaków w największej skali".

Personel medyczny

Drugi obszar zmian - powiedział minister - dotyczy kadr medycznych. - Chcemy działać w kierunku zwiększenia liczebności personelu medycznego poprzez stworzenie odpowiednich warunków do ich kształcenia. Chodzi zarówno o inwestycje w modernizację bazy dydaktycznej, ale też (...) chcemy stworzyć system, który będzie skłaniał do podejmowania i kontynuowania studiów medycznych - tłumaczył Niedzielski.

Dodał, że chodzi o "system stypendiów, o współfinansowanie studiów odpłatnych i o system mentoringu".

Wzmocnienie zaplecza naukowego

Trzecie zagadnienie, które wymienił minister, to wzmocnienie zaplecza naukowego w dziedzinie nauk medycznych i zdrowia.

- Chodzi o wsparcie zarówno sektora biomedycznego dla (...) firm, które działają już w zakresie B+R (Badanie i Rozwój). Mówię tu też o wykorzystaniu bogactwa danych. To jest przyszłość medycyny - analizy, budowanie ścieżek pacjenta poprzez analizowanie zakresów informacyjnych, wykorzystywanie algorytmów sztucznej inteligencji po to, żeby przewidywać różne konsekwencje zdrowotne. To jest ten "low-hanging fruit" - podkreślił.

Zaznaczył, że system danych jest dobrze rozwinięty, a Narodowy Fundusz Zdrowia jest dysponentem potężnej bazy informacyjnej.

Warunki dla rozwoju sektora leków

Szef resortu zdrowia powiedział, że planowane jest stworzenie sprzyjającego warunków dla rozwoju sektora leków i wyrobów medycznych. - Wszyscy mamy ogromną świadomość tego i kryzys pandemiczny to pokazał, jak bardzo krytyczne jest posiadanie własnych zasobów w zakresie dostępności leków i dostępności do różnych substancji. To one potem w warunkach kryzysowych powodują, że to poczucie bezpieczeństwa - albo jest, albo go nie ma - powiedział Niedzielski.

Podkreślił, że rząd przewiduje inwestycje zarówno w infrastrukturę jak i w badania. - Będziemy chcieli rozbudować infrastrukturę produkcyjną, ale jednocześnie prowadzić badania i projekty, których celem jest właśnie wytwarzanie nowych substancji - wyjaśnił minister zdrowia.