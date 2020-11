Koronawirus. Zmarł wicedyrektor szkoły w Starachowicach

Zmarł Grzegorz Maciąg, wicedyrektor i nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej numer 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Starachowicach (woj. świętokrzyskie). Mężczyzna chorował na COVID-19. Jego stan był ciężki.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Filip Blazejowski /Agencja FORUM

Grzegorz Maciąg uczył języka polskiego, a od niedawna był również zastępcą dyrektora w Szkole Podstawowej numer 10 w Starachowicach.

Reklama

Informację o jego śmierci przekazał serwis echodnia.eu.

49-letni nauczyciel był zakażony koronawirusem i w ciężkim stanie przebywał w szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W ubiegłą niedzielę (8 listopada) w mediach społecznościowych przyjaciele nauczyciela apelowali do ozdrowieńców o oddawanie osocza.

"Pilnie potrzebne osocze ozdrowieńca dla naszego kolegi, który walczy właśnie o życie. Prosimy o zgłoszenie się do stacji krwiodawstwa ze wskazaniem dla Grzegorza Maciąga lat 49 (grupa krwi 0 Rh+) ze Starachowic. Obecnie leży zaintubowany w szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Bardzo proszę, jest za młody i za dużo ma jeszcze do zrobienia tu na Ziemi, żeby umierać. Grzegorz to wspaniały mąż oraz ojciec dwójki dzieci" - apelowała Agnieszka Pachocka, nauczycielka z tego samego miasta.

Jak informuje echodnia.eu, 49-letni nauczyciel otrzymał potrzebne osocze. Przegrał jednak walkę z COVID-19.