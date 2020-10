Koronawirus. Zbliżamy się do kolejnej granicy. Wirusolog ostrzega

Zbliżamy się do jednego przypadku na 500 osób. Oznacza to, że szansę spotkania osoby zakażającej będzie miał praktycznie każdy. Jeśli populacja nie podejmuje żadnych działań, koronawirus będzie rozprzestrzeniał się swobodnie – powiedział w czwartek (15 października) prof. Włodzimierz Gut.

Na antenie Polskiego Radia 24 wirusolog powiedział, że wirus znalazł sobie ścieżkę do ludzi, bo społeczeństwo samo nie chciało się chronić przed nim.

- Zbliżamy się do jednego przypadku na 500 osób w populacji. To oznacza, że szansę spotkania osoby zakażającej będzie miał praktycznie każdy - stwierdził prof. Gut.

- Jeżeli populacja nie podejmuje żadnych działań, czyli ludzie nie będą chronieni w jakikolwiek sposób, to koronawirus będzie rozprzestrzeniał się swobodnie. To my podejmujemy decyzje, czy będziemy osobami, które zastosują jakieś środki ochrony, czy będziemy tymi, do których wirus będzie miał swobodny dostęp - powiedział.

Liczba zakażeń konsekwencją decyzji społeczeństwa?

W ocenie wirusologa "polskie społeczeństwo zdecydowało się chyba na swobodny dostęp". - Jeżeli byłoby więcej niż 70-80 proc. stosujących dostępne w tej chwili środki ochrony, nie mielibyśmy tego problemu - oświadczył profesor.

Powiedział, że okres od zakażenia do ujawnienia choroby trwa mniej więcej sześć-siedem dni. - Jeśli dziś wszyscy zaczniemy się przyzwoicie zachowywać, to spadek nie będzie jutro, tylko będzie za tydzień albo i nawet za dwa. Jeśli pozostaniemy przy zachowaniach ryzykownych, to będzie wzrost w tym samym mniej więcej terminie - wyjaśnił wirusolog.

Zdaniem prof. Guta w związku z tym, że wirus krąży po populacji, to rozsądne byłoby ograniczenie do minimum wszelkich kontaktów.

Niewłaściwy sposób "przestrzegania" zaleceń

Ekspert zwrócił uwagę, że ludzie w niewłaściwy sposób przestrzegają zaleceń. - Więcej niż połowa osób nieprawidłowo nosi maseczki, jeśli je nosi. Maseczka pod brodą jest zupełnie bez sensu, maseczka na samych ustach też - zaznaczył.

Na pytanie, jak oddychać w maseczce, prof. Gut powiedział, że "maseczkę trzeba zmieniać". - W miarę noszenia wychwytuje ona cały aerozol i wilgoć naszego oddechu, co sprawia, że coraz trudniej nam się oddycha - powiedział. Dodał, że trzeba również przestawić sposób oddychania na "przeponowy".

Radykalne kroki

Zdaniem wirusologa "gdybyśmy nagle wszyscy zamknęli się na trzy tygodnie w domach, to wówczas znaleźlibyśmy się w sytuacji, w której wirus pozostałby w naszych domach".

- Oczywiście, to by się łączyło z tym, że część ludzi nie byłaby przygotowana do tego zjawiska, zdrowie części chorych uległoby pogorszeniu, część zmarłaby z powodu braku pomocy, ale po trzech tygodniach wirusa by nie było - powiedział prof. Gut.

Wirusolog zwrócił również uwagę, że łagodne przejście COVID-19 nie oznacza braku uszkodzeń. Dodał, że często powikłania wychodzą w kolejnych miesiącach.