W ostatnich dniach w Polsce gwałtownie rośnie liczba osób hospitalizowanych z powodu COVID-19. W środę zajętych łóżek covidowych jest 18 378 (oznacza to wzrost o 273 w stosunku do poprzedniego dnia). Z respiratorów musi korzystać 1902 pacjentów (to o 65 więcej, biorąc pod uwagę dane przedstawione we wtorek).

Jak wynika z danych Ministerstwa Zdrowia, w sobotę zajętych było 16 725 łóżek przez pacjentów z COVID-19 i 1716 respiratorów. W niedzielę liczby te przedstawiały się następująco: 16 861 zajętych łóżek i 1769 zajętych respiratorów. Na początku tygodnia resort zdrowia przekazał, że w szpitalach przebywa 17 337 osób, a pod respiratorami 1838.

We wtorkowym raporcie widniała liczba 18 105. Z respiratorów musiało korzystać 1837 pacjentów.

W środę zajętych łóżek covidowych jest 18 378. Z respiratorów korzysta 1902 pacjentów.

Lawinowy wzrost zakażeń

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w "Nowym Dniu z Polsat News" podkreślił, że mamy do czynienia z lawinowym wzrostem przypadków i tendencją wzrostową.

Wiceminister zdrowia podał, że w ciągu ostatniej doby wykryto ponad 17 tys. nowych przypadków koronawirusa. Ujawnił, że to wzrost o około 1,5 tys. zakażeń w stosunku do poprzedniego tygodnia. W ubiegłą środę Ministerstwo Zdrowia informowało o 15 698 nowych zakażeniach.



- To dane nieporównywalnie większe niż w dniu wczorajszym. To jest bardzo niepokojące, że mamy coraz więcej osób, które są zakażone koronawirusem. Widzimy także, że przybywa nam osób, które trafiają pod respiratory. Prognozujemy, że te duże wzrosty jeszcze się utrzymają. To prawdopodobnie trzy-cztery tygodnie, kiedy ta fala zacznie opadać - mówił w Polsat News.