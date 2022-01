Resort zdrowia podał w środę, że w szpitalach przebywa 14 018 pacjentów z COVID-19, w tym 1147 chorych podłączonych do respiratorów. Podano też, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 30 212 łóżek i 2713 respiratorów.





Spośród danych dotyczących zakażeń, Wojciech Andrusiewicz przekazał, iż około 80 proc. zakażonych SARS-CoV-2 aktualnie to osoby do 49. roku życia, a ok. 10 proc. to osoby w wieku 60 lat i starsze. Z kolei jeśli chodzi o zgony, to "w grupie wiekowej 60 plus umiera 89 proc. wszystkich osób, które raportujemy w zgonach" - przekazał.

- Najbliższe dni będą rozstrzygające, jeśli chodzi o liczbę osób, które trafią z COVID-19 do szpitala. Dzisiaj mamy w gotowości 30 tys. łóżek, na 14 tys. zajętych, ale do szybkiego uruchomienia 10 tys. kolejnych łóżek - powiedział w rzecznik resortu zdrowia. Świat Pacjent nie zaszczepił się przeciwko COVID-19. Szpital odmawia przeszczepu

Dodał, że kolejnym etapem jest uruchomienie 20 tys. dodatkowych łóżek, do 60 tys. łóżek łącznie. Ale ta skala byłaby już "dużym wyzwaniem dla ochrony zdrowia w Polsce". Wyjaśnił też, że przeznaczenie 60 tys. łóżek szpitalnych dla chorych z COVID-19 oznacza zabranie połowy dostępnych łóżek, nie licząc jednak tych, które są jeszcze w szpitalach wysokospecjalistycznych dla pacjentów.

- Jeżeli byłaby konieczność uruchomienia ponad 60 tys. łóżek, co będzie już sytuacją dramatyczną będą one uruchamiane w każdym szpitalu w kraju. Wówczas nie będzie już podziału na szpitale covidowe i niecovidowe - powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

Andrusiewicz: W najbliższych dniach dzienna liczba zakażeń nawet powyżej 60 tys.

Ministerstwo Zdrowia podało w środę, że badania potwierdziły 53 420 nowych przypadków koronawirusa w Polsce . To najwyższy dobowy wynik w pandemii.

- Epidemia nabiera tempa. Musimy być przygotowani na wzrosty liczby zakażeń SARS-CoV-2 w najbliższych dniach, nawet powyżej 60 tys. - powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

- Porównując tydzień do tygodnia, mamy teraz wzrosty na poziomie już 111 proc. Dzisiejszy wynik to na pewno nie jest koniec tendencji wzrostowej" - powiedział dziennikarzom rzecznik resortu zdrowia komentując te dane. - Już po porannych danych widzimy. Chwilę temu mieliśmy już 10 tys. zakażeń zanotowanych tylko w dniu dzisiejszym - podał. - Więc jutrzejszy wynik będzie porównywalny, jeżeli nie wyższy. Niestety - dodał.

Wskazał, że "wariant Omikoron niedługo osiągnie połowę wszystkich wariantów, które mamy obecne w Polsce". - Dzisiaj w wyniku sekwencjonowania mamy już 2464 próbki właśnie wariantu omikron, co stanowi 42 proc. wszystkich sekwencjonowanych próbek w Polsce. Widać, jak z dnia na dzień ten wariant stanowi coraz większą liczbę przypadków - powiedział rzecznik.