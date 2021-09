W środę Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała, że monitoruje nowy, niepokojący wariant koronawirusa o nazwie Mu. Wykryto go po raz pierwszy w Kolumbii, gdzie obecnie odpowiada za blisko 40 proc. zakażeń. Według WHO dotąd stwierdzono go w 39 krajach na świecie, w tym w Polsce.

WHO uściśliła, że w globalnej skali Mu odpowiada tylko za 0,1 proc. infekcji. "Ta mutacja, obok wariantu Delta, będzie monitorowany pod kątem zmian" - zapewniła agenda ONZ ds. zdrowia.

Mutacja Mu w Polsce. Resort potwierdza zakażenia

O wariancie Mu mówił na konferencji prasowej rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. W czwartek potwierdził, że w Polsce wystąpiły przypadki infekcji tą mutacją koronawirusa. - To były cztery zakażenia na Pomorzu, wykryte między 18 a 26 lipca - wyjaśnił.

Reklama

Jak dodał, obecnie nikt w naszym kraju nie jest zainfekowany wariantem Mu. - W Polsce jest on nieobecny - zapewnił.



Wariant Mu na liście "niepokojących" szczepów koronawirusa

Andrusiewicz zauważył, że w innych europejskich krajach przypadki tej mutacji wykrywano już na wiosnę. Jako przykład podał Niemcy, gdzie Mu stwierdzono w kwietniu i maju, a także Francję, której służby sanitarne wiedzą o 18 zakażeniach między kwietniem a sierpniem. - Wariant Mu został zdominowany przez Deltę, zanim pojawił się powszechnie w Europie - wyjaśnił.



Mu to piąty tzw. niepokojący wariant SARS-CoV-2. Na liście WHO ponadto znajdują się Alfa, Beta, Gamma oraz Delta.