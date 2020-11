Koronawirus. Waldemar Kraska: Logistyka transportu i przechowywania szczepionki jest zaplanowana

Mamy rozpracowaną logistykę do transportu i przechowywania szczepionki przeciwko COVID-19 - powiedział w poniedziałek (23 listopada) wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska.

Kraska pytany w TVP1 o procedurę zatwierdzenia szczepionki firmy Pfizer przeciwko COVID-19, przekazał, że "firma Pfizer zgłosiła się do amerykańskiej organizacji do spraw leków, aby zatwierdzić tę szczepionkę po wszystkich etapach tzw. badań klinicznych". - Wiemy, że ta komisja ma się zebrać 10 grudnia, aby wydać swoją opinię, a następnym etapem będzie jej zatwierdzenie przez podobną europejską komisję do spraw leków - dodał.

Wiceminister zdrowia podkreślił, że "firma Pfizer jest przygotowana do dystrybucji tej szczepionki w ciągu kilku godzin po wydaniu pozytywnej opinii". Jego zdaniem, "weryfikacja szczepionki przez europejską komisję nastąpi bardzo szybko".

Kto w pierwszej kolejności dostanie szczepionkę?

Kraska dopytywany, kogo rząd chce w pierwszej kolejności zaszczepić przeciwko COVID-19, zaznaczył, że "rząd na pewno chce w pierwszej kolejności wyszczepić grupy ryzyka - osoby starsze, które - jak zaznaczył - niestety w dużych ilościach trafiają do szpitali w przypadku zakażenia koronawirusem i w tej grupie jest dużo osób, które traci życie z tego powodu".

- Ale chcemy także wyszczepić cały personel medyczny, który jest na pierwszej linii frontu w związku z koronawirusem, ale także służby mundurowe, rozważamy także inne grupy ryzyka. Jeśli taka szczepionka się pojawi, to zaczniemy od grup najwyższego ryzyka i potem będziemy stopniowo wyszczepiali dalszą część naszej populacji - powiedział wiceminister.

Logistyczne przygotowanie akcji szczepień

Kraska był także pytany, czy w Polsce wyznaczono już placówki, gdzie można będzie się zaszczepić przeciwko COVID-19.

- Od kilku tygodni działa zespół rządowy, który przygotowuje logistycznie, w jaki sposób te szczepionki będą dystrybuowane, w jakie miejsca możemy się zgłaszać, aby tę szczepionkę otrzymać. W ciągu najbliższych dni będzie to podane do publicznej wiadomości, bo praktycznie jest to gotowe - podkreślił.

Wiceminister zdrowia poinformował, że jest rozpracowana logistyka do transportu i przechowywania szczepionki. - Musi być duża ilość sztucznego lodu do jej przechowywania, ponieważ musi przebywać w temperaturze -70 st. C; myślę, że wszystko przebiegnie bardzo prawnie - zadeklarował.