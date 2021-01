Służba zdrowia w Nowym Jorku zdiagnozowała pierwszy w tym stanie przypadek nowej odmiany koronawirusa, który pierwotnie wykryto w Wielkiej Brytanii - poinformował gubernator Andrew Cuomo. Według niego wykrycie nowej odmiany może stanowić przełom. Jeśli VUI-202012/01 zwiększy liczbę hospitalizacji, niezbędne może okazać się zamknięcie niektórych regionów stanu.

Nowy wariant wirusa o roboczej nazwie VUI-202012/01 uważany jest za bardziej zaraźliwy niż wcześniejsze odmiany. Wykryto go u 60-letniego mężczyzny z Saratoga Springs pracującego w sklepie jubilerskim. Wraca on do zdrowia. Ponieważ ostatnio nie podróżował nabył wirusa prawdopodobnie od kogoś mieszkającego w stanie Nowy Jork.

- Monitorujemy pracowników sklepu jubilerskiego. Ponieważ jest to sklep detaliczny (także z dostawami do domów) apelujemy do społeczeństwa o współpracę - mówił Cuomo, cytowany przez lokalną telewizję NY1.

Stan New York przeprowadził dotąd 5 tysięcy testów na obecność nowego szczepu. Jak dotąd natrafiono tylko na jeden przypadek.

Według gubernatora wykrycie nowej odmiany może stanowić "przełom". Jeśli VUI-202012/01 zwiększy liczbę hospitalizacji, niezbędne może okazać się zamknięcie niektórych regionów stanu.

Amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) podały, że nowy wariant koronawirusa pojawił się z dużą liczbą mutacji.

W Stanach Zjednoczonych przypadki VUI-202012/01 potwierdzono dotychczas w co najmniej trzech innych stanach: Kolorado, Kalifornii i na Florydzie.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski

