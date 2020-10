- W szpitalu miejskim im. Józefa Strusia w Poznaniu wolne są cztery respiratory. W placówce przebywa obecnie 416 pacjentów – poinformował w czwartek (15 października) prezydent miasta Jacek Jaśkowiak.

W czasie czwartkowej konferencji prasowej prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak przekazał, że w szpitalu miejskim im. Józefa Strusia, który jest jednocześnie placówką II i III poziomu leczenia pacjentów z COVID-19, hospitalizowanych jest 416 osób, w tym u 413 zdiagnozowano zakażenie SARS-CoV-2.

- Mamy 36 respiratorów obłożonych. Chciałbym wyjaśnić, że tych respiratorów, które są w miejscach, gdzie mogą w pełni obsłużyć chorych, jest de facto 40. To są łóżka, które znajdują się w takich pomieszczeniach, gdzie jest dostęp również do innych urządzeń, odpowiedniej liczby gniazdek (...), czyli mamy cztery respiratory wolne - powiedział.

Prezydent dodał, że w placówce dostępnych jest łącznie 91 respiratorów. - Przy czym 26 to są respiratory transportowe, a 20 pochodzi z Agencji Rezerw Materiałowych. Respirator jest tylko elementem systemu. On musi mieć dodatkowo miejsce do zamontowania, w którym można izolować chorego i można również podłączyć inne urządzenia - zaznaczył Jaśkowiak.

- W związku z tym proszę się nie kierować samą liczbą respiratorów, bo to prowadzi do błędnych wniosków - podkreślił prezydent.

W czwartek Wielkopolski Urząd Wojewódzki podał, że zakażenie SARS-CoV-2 potwierdzono u kolejnych 835 mieszkańców regionu, z tego w Poznaniu zanotowano 194 przypadki, a w powiecie poznańskim - 121. Od początku pandemii w Wielkopolsce zanotowano 12 989 przypadków zakażeń koronawirusem, z czego 5471 to przypadki aktywne. 397 osób zmarło, a 7109 wyzdrowiało.

