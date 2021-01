365 tys. - tyle dawek szczepionki Pfizera przeciw COVID-19 dotarło do Polski w poniedziałek przed południem. Dostawa szczepionki Moderny została odwołana.

Zdjęcie Punkt szczepień na terenie Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu / Maciej Kulczyński /PAP

Kolejny transport planowany jest w przyszłym tygodniu - według zapowiedzi producenta będzie to 320 tys. dawek.

Poniedziałkowy transport dotarł do magazynu w Polsce przed południem. Według dokumentacji to 365 tys. dawek - wynika z informacji przekazanych przez prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Michała Kuczmierowskiego. Dodał, że liczba szczepionek będzie jeszcze weryfikowana.

Moderna nie dojechała

Szef ARM potwierdził, że wtorkowa dostawa szczepionki Moderny do Polski została odwołana. Wcześniej informował, że preparat tej firmy trafi w poniedziałek do czterech szpitali węzłowych: w Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu i w Gdańsku - to 10 tys. dawek z wcześniejszej dostawy, dlatego ich dystrybucja odbędzie się jak wcześniej planowano.

Szczepienia w Polsce

Jak informuje rząd, w kraju wykonano dotąd 707 474 szczepień, z czego 4 840 ostatniej doby. Zanotowano 378 niepożądanych odczynów poszczepiennych. 1 905 dawek zutylizowano.

W sumie do punktów dostarczono 1 213 815 dawek. Stan magazynów to 43 485 dawek (w tym dawki na drugie szczepienie i w trakcie realizacji).

W poniedziałek rozpoczęły się szczepienia seniorów po 70. roku życia. Obecnie nie można się już zapisać na szczepienie, nie ma wolnych terminów.

- Zgodnie z umową wynegocjowaną przez Komisję Europejską z dostawcami szczepionek Polsce przysługuje do końca pierwszego kwartału liczba szczepionek, która pozwala na zaszczepienie 3,1 mln Polaków. Dzisiaj mamy już zarejestrowanych lub w trakcie szczepienia ponad 3 mln osób. To oznacza, że w tej chwili nie mamy już wolnych szczepionek, nie mamy wolnych terminów - przekazał w niedzielę Michał Dworczyk, szef KPRM.

