Koronawirus w Polsce. Zakaz przemieszczania się w sylwestra i Nowy Rok

W związku z epidemią koronawirusa w Polsce od 28 grudnia do 17 stycznia wprowadzona zostaje kwarantanna narodowa, a w sylwestra i Nowy Rok obowiązywać będą dodatkowe obostrzenia - ogłosił minister zdrowia Adam Niedzielski. Oto szczegóły.

Z 31 grudnia 2020 r. na 1 stycznia 2021 r. w godzinach od 19:00 do 6:00 w całym kraju obowiązywać będzie zakaz przemieszczania się. Wyjątkiem będą m.in. niezbędne czynności służbowe.



Rządzący apelują, by zostać w domu i nie organizować imprez i spotkań towarzyskich poza gronem domowników.



Poza tym w dniach 28.12-17.01 będą obowiązywały następujące obostrzenia:



Zamknięte hotele - dostępne jedynie dla służb mundurowych, medyków, pacjentów szpitali specjalistycznych, ośrodków COS. Wyjątkiem są również hotele pracownicze.





Zamknięte stoki narciarskie





Zamknięte galerie handlowe (otwarte pozostają m.in. sklepy spożywcze, z książkami i prasą, drogerie, apteki, a także wolnostojące wielkopowierzchniowe sklepy meblowe)





Dziesięciodniowa kwarantanna po powrocie do Polski transportem zbiorowym





Infrastruktura sportowa dostępna tylko w ramach sportu zawodowego

