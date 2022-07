W konferencji prasowej dotyczącej szczepień i sytuacji epidemicznej w Polsce udział wziął też wiceminister Waldemar Kraska.

- Dzisiaj mamy 2999 nowych przypadków zakażeń, to wzrost tydzień do tygodnia około 60 proc. Dynamika wzrostu 60, a nawet 80 proc., jest obecna od kilku tygodni - powiedział Adam Niedzielski.

Obecna fala epidemii łagodniejsza od poprzednich

- Ta fala ma przebieg potwierdzający tezę, że dolegliwość zachorowań na COVID-19 jest łagodniejsza - powiedział minister Niedzielski. Jak przekazał, obecnie liczba hospitalizowanych pacjentów wynosi około 1100. Pod respiratorami przebywa około 20 osób. - To wielkość niewspółmierna do liczby hospitalizacji - dodał szef MZ, podkreślając, że w poprzednich falach odsetek pacjentów pod respiratorami wynosił ok. 10 proc., dziś do około 1 proc.

Niedzielski podkreślił, że obecna fala jest mniej dotkliwa niż poprzednie.

W połowie sierpnia, jak wynika z prognoz MZ, dzienna liczba zakażeń ma wynieść 8-10 tys.

Jak powiedział Niedzielski, obecna fala letnia odsuwa potencjalnie w czasie falę jesienną, która powinna być przesunięta bardziej w stronę końcówki roku.

- Bardzo wnikliwie analizujemy sytuację, jaka ma miejsce w 12 krajach europejskich i nie tylko europejskich. Żadne z tych państw nie wprowadziło dodatkowych restrykcji czy obostrzeń w związku z epidemią koronawirusa - zauważył minister.

Druga dawka przypominająca - dla kogo?

- Od 22 lipca dopuszczamy szczepienie drugą dawką przypominającą (czwartą dawką - red.) osób w wielu 60-79 lat - przekazał Niedzielski. Jak wyjaśnił, dla tej grupy pacjentów e-skierowania będą od tego dnia automatycznie dostępne w systemie.



Drugą dawkę przypominającą od 22 lipca będą mogły przyjąć także osoby od 12. roku życia z obniżona odpornością po 120 dniach od przyjęcia pierwszej dawki przypominającej.

Osoby 60 plus także muszą odczekać 120 dni od przyjęcia trzeciej dawki, by móc przyjąć czwartą.

Wcześniej drugą dawkę przypominjąca dopuszczono dla osób powyżej 80. roku życia - mogą oni przyjąć czwartą dawkę 150 dni od przyjęcia trzeciej.

Niedzielski i Kraska zachęcili wskazane grupy do przyjęcia kolejnej dawki szczepionki. Jak wskazał wiceminister, po czterech dawkach szczepionki przeciw COVID-19 ochrona przed hospitalizacją sięga 80 proc.

Niedzielski wskazał, że opracowywane są nowe wersje szczepionek przeciw COVID-19. Jednocześnie zalecił, by nie czekać na nowe wersje wakcyn, a przyjmować te, które są obecnie dostępne.

Rośnie liczba zakażeń SARS-CoV-2

Liczba zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w ostatnich tygodniach dynamicznie rośnie. Mimo niedoszacowania, spowodowanego słabym testowaniem, widać to w danych resortu zdrowia.

I tak 19 lipca badania potwierdziły 2853 zakażenia koronawirusem, w tym 429 ponownych. Zmarło 11 osób z COVID-19. Tydzień wcześniej informowano o 1647 zakażeniach, w tym 237 ponownych i o śmierci 6 osób z COVID-19. Dwa tygodnie temu, 6 lipca, podano, że jest 964 zakażenia, w tym 133 ponowne, a także, że zmarły trzy osoby z COVID-19.