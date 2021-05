Koronawirus w Polsce. Wojciech Andrusiewicz: Sytuacja w kraju poprawia się

- Sytuacja w kraju z tygodnia na tydzień się poprawia - powiedział na konferencji prasowej rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Zastrzegł jednak, że spadek liczby zakażeń nie może uśpić naszej czujności. - Proszę i apeluję, abyśmy przestrzegali rygorów. Korzystajmy z udostępnianych miejsc, takich jak np. hotele, z uwzględnieniem sytuacji epidemicznej w kraju - podkreślił.

Zdjęcie Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz /Piotr Molecki/East News /East News

Rzecznik MZ na konferencji prasowej przypomniał, że stopniowo otwierane są kolejne działy gospodarki. Od soboty hotele ponownie mogą przyjmować gości, ale z limitem 50 proc. zajętych pokoi.

Andrusiewicz zaapelował o przestrzeganie obowiązujących zasad sanitarnych. - Proszę i apeluję abyśmy tych pozostawionych rygorów przestrzegali, abyśmy korzystali z tych udostępnianych w każdym kolejnym tygodniu miejsc, tak jak teraz z hoteli, z uwzględnieniem sytuacji epidemicznej w naszym kraju. Byśmy przestrzegali rygorów sanitarnych. Jeżeli mamy mieć obłożenie hoteli do 50 proc. to szanujmy to obłożenie to 50 proc. - mówił rzecznik.

Zwrócił uwagę, że w najbliższy weekend działalność będą mogły wznowić restauracje i kawiarnie w ogródkach zewnętrznych. - I tu też cały czas gorący apel - jeżeli już będziemy mogli w tych ogródkach przesiadywać, to zachowajmy dystans, bo to nas chroni przed możliwością zakażania - podkreślił.

- Musimy się wzajemnie chronić i utrzymywać ten reżim sanitarny, który jeszcze będzie nas cały czas obowiązywał - dodał rzecznik resortu zdrowia.

Andrusiewicz, zapytany o przyspieszenie luzowania obostrzeń, odpowiedział, że "wszystko jest możliwe". - Jeżeli sytuacja epidemiczna będzie przebiegała, tak jak teraz. Jak zapewniali premier i minister zdrowia, w takiej sytuacji będzie możliwe przyspieszenie luzowania obostrzeń - mówił. Dodał, że konkretne decyzje będą przekazywane przez przedstawicieli rządu.





Najnowszy bilans

Mamy 2 032 nowych, potwierdzonych testami zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, a 22 kolejne osoby nie żyją - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia. Ponadto wykonano 78 812 szczepień przeciw COVID-19 w ciągu doby. W sumie liczba wykonanych iniekcji wzrosła do 13 764 238. W pełni zaszczepionych jest 3 671 671 osób.



- Obok zakażeń spadają też zgony i spada też systematycznie obłożenie łóżek szpitalnych - mówił na konferencji Andrusiewicz.



- Jeżeli popatrzymy na województwa, to mamy w skali kraju średnio prawie 11 zakażeń na 100 tys. osób. Sytuacja w kraju z tygodnia na tydzień się poprawia podkreślił rzecznik.

Koronawirus w Polsce Zakażenia i zgony. Dane dzienne 54 135 2 241 73 1 200 46 1 201 15 48 163 1 320 96 48 41 129 2 140 77