Koronawirus w Polsce. Wiceminister zdrowia: Padł rekord zgonów IV fali

Oprac.: Justyna Kaczmarczyk Koronawirus w Polsce

- Nie żyją kolejne 794 osoby, 600 osób z tej grupy to niezaszczepieni - przekazał na antenie Polsat News wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To rekord czwartej fali, jeśli chodzi o liczbę zgonów. - Pod względem zakażeń jesteśmy na krzywej opadającej. Mamy dziś 15 571 nowych przypadków SARS-CoV-2, to spadek tydzień do tygodnia o 13 proc. - powiedział wiceszef resortu zdrowia.

Zdjęcie Medycy wokół pacjenta z COVID-19 / Omar Marques / Getty Images