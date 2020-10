Koronawirus w Polsce. Wiceminister zdrowia o idei tworzenia szpitali tymczasowych

- Chcemy koncentrować pacjentów, którzy wymagają respiratora, w większych ośrodkach. Wtedy kadra medyczna jest lepiej wykorzystywana - powiedział w środę (21 października) wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dodał, że zatrzymanie epidemii nie zależy od zdolności oddziałów szpitalnych, tylko od nas wszystkich.

Kraska zaznaczył w TVP Info, że szpitale tymczasowe są budowane na wypadek, gdy w szpitalach stacjonarnych zabraknie miejsc. Wskazał jednocześnie, że jest w nich ciągle zwiększana dostępność łóżek covidowych.

- W ciągu najbliższych tygodni będzie ich prawie 13 tys., ale musimy myśleć o tym, że w końcu jednak może ich zabraknąć - powiedział wiceminister.

Kraska tłumaczył, że ma powstać 17 szpitali tymczasowych - po jednym w każdym województwie i dwa w Warszawie. W pierwszej kolejności budowane będą tam, gdzie jest najwięcej zakażeń, czyli na Mazowszu, gdzie już zaczęto budowę na Stadionie Narodowym, w Małopolsce i w Wielkopolsce.

- To są te miejsca, gdzie tych łóżek może nam zabraknąć, więc wtedy pacjenci będą kierowani do szpitala tymczasowego - mówił.

Wyposażenie i kadra medyczna

Kraska poinformował, że szpitale tymczasowe będą wyposażone "praktycznie w to samo, co jest w szpitalach stacjonarnych". - Od łóżka, po respirator, dostęp do m.in. tomografii i całego szpitalnego oprzyrządowania. Jeżeli pacjent tam trafi, to uzyska taką samą poradę i takie samo leczenie jak w szpitalu stacjonarnym - wskazał.

Wiceminister zdrowia wyjaśnił też, że kadry medyczne do szpitali tymczasowych są już kompletowane. - Duża koncentracja pacjentów w jednym miejscu wymaga mniejszej liczby personelu. Cały świat stara się koncentrować tych pacjentów, którzy wymagają większej opieki, w jednych miejscach - tłumaczył.

- Idea jest taka, żeby pacjentów, którzy wymagają respiratora, koncentrować w większych ośrodkach. Wtedy kadra medyczna jest lepiej wykorzystywana - podkreślił.

- Do pracy na Narodowym mamy już wielu chętnych - powiedział. I dodał, że to piękne, że w takim trudnym momencie wciąż jest determinacja, żeby sobie pomagać. - Mam nadzieję i jestem przekonany, że tej kadry nie zabraknie - wskazał.

"Wspólnie musimy to zrobić"

Kraska wyraził również nadzieję, że wprowadzone obostrzenia spowodują mniejszą liczbę zakażeń i osób, które trafiają do szpitali.

- Okres tej drugiej fali pokazuje, że mamy zdecydowanie więcej osób wymagających leczenia - zauważył. Podkreślił jednocześnie, że "naprawdę nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale to od naszego zachowania zależy, czy epidemia zostanie jak najszybciej zduszona".

- To nie zależy od zdolności oddziałów szpitalnych czy kadry medycznej, to my wspólnie musimy to zrobić, żeby ją zatrzymać - przekonywał.

