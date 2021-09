Koronawirus w Polsce. Waldemar Kraska ujawnił środową liczbę zakażeń i zgonów

767 nowych zakażeń i 21 zgonów - to najnowsze dobowe statystyki dotyczące epidemii koronawirusa w Polsce. Ujawnił je wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To najwięcej nowych zakażeń od 29 maja - wówczas odnotowano 775 przypadków. Rośnie liczba hospitalizowanych z powodu COVID-19. - Praktycznie wszystkie osoby trafiające do szpitali to osoby, które się nie zaszczepiły - przekazał Kraska.

Zdjęcie Waldemar Kraska / Mateusz Grochocki/East News / East News