Koronawirus w Polsce. Waldemar Kraska podał liczbę zakażeń

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przekazał, że liczba nowych przypadków koronawirusa przekroczyła w środę dwa tysiące. - Mamy 2085 przypadków, jeśli porównamy to do ubiegłej środy, to wzrost o 70 proc. Czwarta fala zdecydowanie przyspiesza - powiedział Kraska.





- To dane, które wszystkim tym, którzy się wahają, zastanawiają, czy pójść do punktu szczepień, mówią, żeby założyć ciepłe ubranie do takiego punktu się udać, to ostatni moment, kiedy powinniśmy się zaszczepić - dodał wiceminister.



Podkreślił, że przybywa osób, które są na oddziałach intensywnej terapii, są podłączone do respiratorów.