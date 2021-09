Waldemar Kraska przekazał, że w czwartek liczba nowych przypadków przekroczyła tysiąc. - Dziś mamy 1208 nowych przypadków - poinformował.



- Liczba, która zdecydowanie mnie martwi, to 27 osób, które niestety zmarło. To są liczy, które powinny osobom, które są jeszcze niezaszczepione, które się wahają, uzmysłowić, że to może dotyczyć każdego z nas - dodał wiceminister zdrowia.

Gdzie najmniej zaszczepionych?

Kraska mówił także o województwach, w których poziom zaszczepienia jest najniższy. - Te województwa, w których poziom zaszczepienia jest najniższy, także pokazują zajętość tak zwanych łóżek covidowych. Tutaj oczywiście przoduje województwo lubelskie - powiedział.

Zdjęcie Nowe przypadki koronawirusa w Polsce / LUKASZ SOLSKI / East News

W środę Ministerstwo Zdrowia poinformowało natomiast o 1234 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem w Polsce - to o 40 proc. więcej niż przed tygodniem i najwięcej od maja. Odnotowano wtedy 22 zgony na COVID-19



Resort zdrowia przekazał w środę, że zajętych jest 1566 łóżek covidowych - wzrost o 37 w ciągu doby. 174 pacjentów chorych na COVID-19 podłączonych zostało wtedy do respiratorów - o trzech więcej niż poprzedniego dnia.

