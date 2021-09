Najtrudniejsza sytuacja w szpitalach jest w regionach o najniższym poziomie wyszczepienia, m.in. podkarpackim i lubelskim. - Zwiększamy tam bazę łóżek - przekazał wiceminister.

Jak wskazał, nowe dane pokazują, że "czwarta fala koronawirusa w Polsce już jest". Zwrócił się też do osób, które się nie zaszczepiły. - Jeśli ktoś się waha, czy pójść do punktu i przyjąć szczepionkę, mówię: przyjąć. To naprawdę bardzo ważne, żebyśmy byli uodpornieni - dodał.



Kraska odniósł się także do możliwych nowych obostrzeń w związku z jesienną falą zakażeń. - W pierwszej kolejności będziemy starali się ograniczać duże skupiska ludzi. Będziemy się starali, by nie to dotknęło przedsiębiorców - powiedział. Jak wskazał, decyzja o obostrzeniach będzie uzależniona zarówno od liczby nowych przypadków, liczby hospitalizacji, jak i poziomu wyszczepienia w danym regionie. Restrykcje mają być wprowadzane w uzgodnieniu z sanepidem na poziomie powiatu.





Koronawirus. Stan epidemii w Polsce

Dzień wcześniej informowano o 974 nowych zakażeniach koronawirusem SARS-CoV-2 i 14 zgonach osób z COVID-19. W szpitalach przebywało 1209 chorych z COVID-19, z czego 133 pod respiratorami.

Tydzień temu, 17 września, notowano 652 nowe zakażenia SARS-CoV-2, osiem zgonów i 911 hospitalizowanych pacjentów, z czego 101 korzystało z pomocy respiratora.

Jak wskazywał minister zdrowia Adam Niedzielski, to właśnie liczba zajętych łóżek i respiratorów jest głównym wskaźnikiem rozwoju epidemii.

Szczepienia i trzecia dawka

Tymczasem w pełni zaszczepionych - czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson - jest w Polsce ponad 19,32 mln osób.

W piątek rozpoczęła się rejestracja na szczepienia trzecią dawką dla wszystkich powyżej 50 lat i pracowników medycznych mających stały kontakt z pacjentami. Po co trzecia dawka? Jak się zarejestrować? Co z osobami, które przyjęły preparat firmy Johnson & Johnson? Wyjaśniamy TUTAJ .

Jak przekazał Waldemar Kraska, trzecią dawkę w Polsce przyjęło już ponad 15 tys. osób.