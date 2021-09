W programie "Sygnały Dnia" Polskiego Radia wiceminister zaapelował o szczepienie się przeciwko COVID-19 i przypomniał, że "niestety, osoby niezaszczepione najczęściej trafiają do polskich szpitali".

- Mamy 579 pacjentów, którzy przebywają w szpitalach z powodu zakażenia koronawirusem i w ciągu doby przybyło 41, widzimy, że oprócz większej liczby zakażonych pewna grupa musi być hospitalizowana - dodał.

- Dzisiaj będzie ponad 400 nowych przypadków zakażenia COVID-19, ponad 42 proc. więcej w porównaniu do ubiegłego tygodnia - poinformował.

Reklama

ZOBACZ: Minister zdrowia ogłasza prognozę na wrzesień i październik



Kraska zapytany o prognozy odnośnie dziennych przypadków zakażenia koronawirusem odpowiedział, że w połowie września będziemy mieli "bardzo miarodajne prognozy". Dodał, że wiele czynników na to wpływa, m.in. powroty dzieci do szkół, powroty Polaków z wakacji, co jest związane z przemieszczaniem się.