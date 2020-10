Z powodu koronawirusa w poniedziałek (12 października) w szpitalach przebywają 5262 osoby, u których potwierdzono zakażenie. To aż o 338 pacjentów więcej niż w niedzielę (11 października). 404 osoby podłączone są do respiratorów - w stosunku do poprzedniej doby to z kolei wzrost o 21.

Zdjęcie Respirator; zdj. ilustracyjne /Julian Sojka /East News

Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że od początku epidemii wyzdrowiało 81 201 osób, u których potwierdzono zakażenie, wobec 80 302 w niedzielę, co stanowi różnicę 899 osób. Na kwarantannie przebywają 250 132 osoby, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objęto 35 094 osoby.

Poniżej prezentujemy statystyki z ostatnich dwóch tygodni: