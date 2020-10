W szpitalach w całym kraju przybywa pacjentów zakażonych koronawirusem. Według danych na piątek (9 października) najwięcej chorych na COVID-19 przebywa w szpitalach w woj. wielkopolskim - 527 osób, mazowieckim - 526 osób i małopolskim - 509 osób. Wojewodowie zapewniają, że monitorują sytuację, a liczba łóżek i respiratorów jest zwiększana.

W czwartek (8 października) premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w ciągu kilku najbliższych dni liczba tzw. łóżek covidowych zwiększy się o kolejne kilka tysięcy. Teraz jest ich ponad 9 tys. Poinformował również, że wolnych jest obecnie około 500 z ponad 800 respiratorów przewidzianych dla osób chorych na COVID-19 i podał, że w magazynach jest jeszcze ponad 500 dodatkowych.

Najgorsza sytuacja w Wielkopolsce

Z danych zebranych w urzędach wojewódzkich wynika, że najwięcej pacjentów z koronawirusem przebywa w szpitalach w woj. wielkopolskim. W tym regionie zajętych jest już 527 z 672 łóżek dla chorych na COVID-19. Łączna liczba respiratorów wynosi natomiast 110, z czego w tej chwili zajętych jest 27.

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk poinformował w czwartek, że bufor wynosi 145 łóżek, ale niebawem będzie ich więcej.

- Wczoraj wprowadziłem II poziom zabezpieczenia w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie. Tam jest 20 łóżek dla osób z dodatnim wynikiem COVID-19, w tym trzy stanowiska respiratorowe. Od niedzieli będą uruchomione kolejne łóżka, tym razem w szpitalu w Ostrowie Wielkopolskim - poinformował. Dodał, że w czwartek przekazał pięć respiratorów i 20 kardiomonitorów do Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu, oraz dwa respiratory i 3 trzy kardiomonitory do szpitala w Pleszewie.

Warszawa: Połowa wolnych łóżek i respiratorów

Z kolei na Mazowszu przygotowanych jest 1228 łóżek covidowych. W szpitalach przebywa 526 pacjentów z potwierdzonym COVID-19. Zajętych jest 48 z 94 respiratorów dla pacjentów z koronawirusem.

Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł w środę powiedział, że niemal każdego dnia podejmuje decyzje o tym, że kolejne szpitale muszą wydzielić większą liczbę łóżek i respiratorów dla pacjentów zakażonych koronawirusem.

Radziwiłł poinformował również, że większość zakażeń w regionie ma charakter "przypadkowy" i "uliczny", co oznacza, że trudno prześledzić, gdzie doszło do zakażenia. Zapewnił, że identyfikowane są także ogniska zakażeń. - Na dzisiaj można powiedzieć, że są to zarówno placówki medyczne, domy pomocy społecznej na Mazowszu, jak i niektóre zakłady pracy - wskazał.

Małopolska: Zajęte 49 respiratorów

W Małopolsce, gdzie już pod koniec zeszłego tygodnia ze względu na rosnącą liczbę zachorowań, podjęto decyzję o poszerzeniu bazy łóżkowej dla chorych z COVID-19, obecnie zajętych jest 509 z 778 łóżek oraz 49 z 63 respiratorów dostępnych w regionie.

Jak poinformowała rzeczniczka wojewody małopolskiego Joanna Paździo, cały czas trwają prace, by powiększyć liczbę dostępnych łóżek, zarówno w szpitalach wojewódzkich, jak i powiatowych.

Śląsk i Dolny Śląsk

W dolnośląskich szpitalach jest 930 łóżek covidowych, z czego w czwartek zajętych było 220. W regionie są 103 łóżka z respiratorami przeznaczone dla chorych na COVID-19, z tego zajętych jest 13 (stan na środę).

W woj. śląskim w czwartek było zajętych 397 z 1081 łóżek dla pacjentów z COVID-19. Zajętych było także 27 z 87 dostępnych łóżek respiratorowych. Służby wojewody śląskiego poinformowały, że baza łóżek dla pacjentów z COVID-19 zostanie zwiększona o blisko 330, z czego 10 proc. będą to łóżka respiratorowe. Szpital MSWiA będzie tzw. szpitalem koordynującym.

Większość zakażeń na terenie województwa śląskiego jest rozproszona. Służby sanitarne ujawniły jedno duże ognisko zakażenia w Międzybrodziu Żywieckim, w którym COVID-19 zdiagnozowano wśród członków miejscowego chóru. W ostatnich dniach ujawniono także zachorowania w domach pomocy społecznej.

Lubelszczyzna

W woj. lubelskim we wszystkich szpitalach jest ogółem 667 łóżek przeznaczanych dla pacjentów z COVID-19. Według stanu na środę zajętych było 257 łóżek. Dla pacjentów z COVID-19 w szpitalach są ogółem 44 respiratory, 21 z nich jest zajętych.

Wojewoda lubelski Lech Sprawka zapowiedział, że dodatkowe miejsca będą tworzone w różnych szpitalach w regionie, między innymi od poniedziałku w Lublinie ma być uruchomione około 30 dodatkowych łóżek. Planowane jest też zorganizowanie w październiku dodatkowego oddziału zakaźnego w jednym ze szpitali w Lublinie.

Kujawsko-pomorskie

W szpitalach w woj. kujawsko-pomorskim w czwartek zajętych było 279 z 475 łóżek covidowych i 24 z 35 respiratorów dla pacjentów chorych na COVID-19. Liczba zajętych łóżek wzrosła od środy o 43.

Lubuskie

W lubuskich szpitalach dla pacjentów zmagających się z COVID-19 przygotowane są 454 łóżka. Według stanu na czwartek zajęte były 154 z nich (34 proc.). W regionie jest 29 łóżek respiratorowych dla osób z najcięższymi objawami COVID-19. Według ostatnich danych było zajętych pięć takich łóżek (17 proc.).

W woj. lubuskim wirus najczęściej przenoszony jest w rodzinach. W regionie występuje też kilka większych ognisk COVID-19, m.in. w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze, którego pensjonariusze zostali ewakuowani do kilku szpitali.

Łódzkie

W województwie łódzkim przygotowanych jest 661 łóżek dla pacjentów chorych lub z podejrzeniem COVID-19. W czwartek zajętych było 313 z nich. Zajętych było także 19 z 29 respiratorów dla chorych z COVID-19.

Rzeczniczka wojewody łódzkiego Dagmara Zalewska powiedziała, że dodatkowo, na innych oddziałach, jest jeszcze do wykorzystania 149 respiratorów, z czego 43 są zajęte.

Opolskie

W województwie opolskim zajętych jest 89 z 408 łóżek covidowych. Z ogólnej liczby 23 respiratorów przeznaczonych dla pacjentów zakażonych koronawirusem wolne jest jeszcze 13 urządzeń.

Podkarpackie

W woj. podkarpackim jest 488 łóżek przeznaczonych dla osób z potwierdzonych dodatnim wynikiem testu. 39 z nich jest respiratorowych. W szpitalach w czwartek przebywało 296 osób zakażonych koronawirusem, z których 17 wymagało leczenia respiratorowego.

Podlasie

Na Podlasiu zajętych jest niemal tyle samo łóżek, co wolnych dla pacjentów z koronawirusem. Według danych z czwartku wolnych jest 157 łóżek, 196 jest zajętych. 11 respiratorów jest zajętych, 19 wolnych.

Pomorskie

W woj. pomorskim w czwartek zajętych było 238 z 591 łóżek. Z kolei na 20 respiratorów dla pacjentów z COVID-19 zajętych było 15 urządzeń. W regionie poza ogniskami rodzinnymi pod kontrolą służb sanitarnych jest 98 ognisk zakażeń związanych najczęściej z zakładami pracy.

Świętokrzyskie

W świętokrzyskich szpitalach zajętych jest 215 z 374 przygotowanych łóżek dla pacjentów z COVID-19. Świętokrzyskie szpitale dysponują 36 respiratorami przeznaczonymi dla osób zakażonych SARS-CoV-2. Wykorzystywanych jest siedem z nich.

Warmińsko-mazurskie

W szpitalach woj. warmińsko-mazurskiego w czwartek po południu były w sumie 173 łóżka covidowe. W tym samym czasie zajętych było 106 z nich. W regionie jest dziewięć respiratorów przeznaczonych wyłącznie dla chorych na koronawirusa. Obecnie zajęte są trzy takie urządzenia.

Zachodniopomorskie

W woj. zachodniopomorskim zajętych jest 107 z 713 łóżek przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19. W regionie jest też 65 respiratorów dostępnych dla pacjentów z COVID-19. W czwartek zajętych było dziewięć z nich.

