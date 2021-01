Kara za brak maseczki, naruszanie zakazu zgromadzeń czy złamanie zasad kwarantanny - obywatele składają odwołania od decyzji sanepidu. W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie zarejestrowano już 100 takich spraw. 18 spośród nich rozpatrzono. Połowę na korzyść osoby ukaranej.

W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie zarejestrowanych jest 100 spraw dotyczących skarg na decyzje Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczących kar pieniężnych za łamanie obostrzeń.

Połowa skarg odrzucona

Do tej pory rozpoznano 18 z nich. - W dziewięciu przypadkach sąd odrzucił skargi, w pięciu przypadkach uchylił decyzję organu I i II instancji oraz w czterech przypadkach sąd stwierdził nieważność decyzji I i II instancji - poinformował polsatnews.pl Dominik Niewirowski , z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Chodzi o kary od pięciu do 30 tys. zł. Większość złożonych skarg dotyczy kar za naruszenie zakazu przemieszczania (ok. 40 spraw).

Za naruszenie obowiązku kwarantanny toczy się ok. 30 spraw, za naruszenie obowiązku zakrywania ust i nosa ok. 15 spraw, ok. pięciu dotyczy nakazu poddania się obowiązkowej kwarantannie. Również ok. pięciu spraw dotyczy nieprzestrzegania organizowania zgromadzeń. Do sądu zgłoszona została także sprawa nałożenia kary finansowej na przedsiębiorcę za niezastosowanie się do czasowego ograniczenia prowadzenia działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej.

Obowiązujące obostrzenia

Wśród obowiązujących do końca stycznia obostrzeń - jak przypomniała KPRM - są te dotyczące zakazu zgromadzeń powyżej pięciu osób, obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej, zachowania dystansu 1,5 m oraz dystansu 100 m w przypadku zgromadzeń.

Ponadto wciąż - do końca stycznia - obowiązuje zamknięcie restauracji, które mogą jedynie serwować dania na wynos i dowóz. W sklepach i galeriach handlowych (w których otwarte są tylko niektóre sklepy) obowiązuje możliwość wpuszczania 1 klienta na 15 m kw.

Czynne mogą być jedynie hotele pracownicze oraz hotele dla medyków.

Do końca stycznia zamknięte pozostaną także stoki narciarskie. Zamknięte pozostają boiska, siłownie, centra sportowe, w których przebywać mogą jedynie osoby uprawiające sport profesjonalnie. Po przyjeździe do Polski obowiązuje 10-dniowa kwarantanna po powrocie do kraju transportem zbiorowym.

Od 18 stycznia wraca nauczanie stacjonarne w klasach I-III w szkołach podstawowych.