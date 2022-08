Resort zdrowia przekazał, że potwierdzone od 28 lipca do 3 sierpnia zakażenia wykryto u osób z województw: mazowieckiego (3707), śląskiego (2840), małopolskiego (1822), dolnośląskiego (1759), wielkopolskiego (1473), łódzkiego (1309), pomorskiego (1220), kujawsko-pomorskiego (1071), lubelskiego (1042), zachodniopomorskiego (1041), podkarpackiego (1019), podlaskiego (848), warmińsko-mazurskiego (788), świętokrzyskiego (657), opolskiego (559), lubuskiego (462).

356 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Nie żyją kolejne 73 osoby. Z powodu COVID-19 zmarło 20 osób, z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 53 osoby.

W poprzednim raporcie tygodniowym (21-27 lipca) Ministerstwo Zdrowia informowało o 19 577 zakażeniach, w tym 3 161 ponownych, a także 49 zgonach. COVID-19 był bezpośrednią przyczyną śmierci 15 osób, zaś w przypadku 34 był chorobą współistniejącą.

Łącznie od 4 marca 2020 r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 6 080 398 przypadków. Zmarło 116 608 osób z COVID-19.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia: Zbliżamy się do szczytu fali

Jak mówił we wtorek w Polsat News rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz:

- Widzimy, że wzrosty zaczynają się stabilizować. Po okresie w którym mieliśmy 60-70 proc. tydzień do tygodnia, dzień do dnia, dzisiaj, porównując wtorek do wtorku mamy w granicach 10,5 proc. wzrostu.

- Wzrosty nadal są, ale widzimy, że coraz wolniej przybiera ta fala. Zbliżamy się do jej szczytu. Widzimy to też po testowaniu. Tak jak wcześniej liczba przeprowadzonych testów zdecydowanie rosła z dnia na dzień, tak w tej chwili tych testów mamy stabilną liczbę w granicach 10-13 tys. i nie ma zbyt dużych wzrostów - dodał.