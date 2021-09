Koronawirus w Polsce. Trzecią dawkę szczepionki będą mogły przyjąć kolejne grupy

Koronawirus w Polsce

- Dziś pojawi się rozporządzenie, by trzecią dawkę szczepionki podawać personelowi niemedycznemu pracującego z zakażonymi, bądź mającymi kontakt z zakażonym materiałem genetycznym - powiedział we wtorek rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Będzie to kolejna grupa, która zostanie uprawniona do przyjęcia trzeciej dawki preparatu przeciw COVID-19.

Zdjęcie Wiceminister zdrowia: - Trzecią dawkę będą mogły przyjąć kolejne grupy / Polsat News / Polsat News