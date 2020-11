- Plany wprowadzenia stanu wyjątkowego, gdyby liczba zakażonych koronawirusem przekroczyła 50 tys. dziennie, nie były omawiane - zapewnił we wtorek (3 listopada) w Polskim Radiu szef MON Mariusz Błaszczak. Ocenił też, że "opozycja igra ze zdrowiem i życiem Polaków".

Minister obrony w radiowej Jedynce został zapytany, czy prawdziwe są informacje medialne, że jeśli liczba zakażonych dziennie przekroczy 50 tys., to wprowadzony zostanie stan wyjątkowy.

- Takie plany nie były omawiane, codziennie uczestniczę w posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Oczywiście reagujemy w sytuacji, w której się znalazła Polska, ale ta reakcja sprowadza się przede wszystkim do stworzenia większej liczby miejsc szpitalnych, do zapewnienia opieki osobom zarażonym, są też podejmowane stanowcze działania, związane np. z zamknięciem cmentarzy, które mają służyć temu, by zahamować roznoszenie się epidemii - mówił Błaszczak.

Kwestia demonstracji

- Niestety, to co dzieje się na ulicach, a co wynika z akcji totalnej opozycji, negatywnie wpływa na sytuację w naszym kraju, te wszystkie demonstracje powodują roznoszenie wirusa i zakażanie kolejnych osób - podkreślił Błaszczak.

Szef MON zwrócił uwagę, że premier Mateusz Morawiecki zaprosił w poniedziałek opozycję na rozmowy, ale większość opozycji to zaproszenie zbojkotowała.

- To świadczy o tym, że opozycja igra ze zdrowiem i życiem Polaków, jest tak zacietrzewiona w tej swojej walce, taka jest totalna, że na to nie zważa, tylko niejako jeszcze podsyca tę agresję i wulgarność, z jaką mamy do czynienia na ulicach polskich miast - komentował Błaszczak.

Najnowszy bilans

W poniedziałek wieczorem (2 listopada) obradował Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczy premier Mateusz Morawiecki.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało tego dnia, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 15 578 osób. Tym samym bilans przypadków wykrytych od początku epidemii wzrósł do 395 480. Zmarło kolejnych 92 chorych.

