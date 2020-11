Koronawirus w Polsce. Samorządowcy apelują do premiera

Zwiększenie dostępu do diagnostyki COVID-19, więcej miejsc szpitalnych, rozbudowa bazy izolatoriów oraz wzmocnienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej - to niektóre postulaty samorządowców wyrażone w apelu do premiera Mateusza Morawieckiego.

Zdjęcie Rafał Trzaskowski jest jednym z sygnatariuszy apelu do premiera /Tomasz Jastrzębowski /Reporter

Pod "Apelem ws. koniecznych działań w obszarze ochrony zdrowia" skierowanym do szefa rządu podpisało się 20 samorządowców, w tym m.in. prezydenci Warszawy, Sopotu, Gdańska, Opola - Rafał Trzaskowski (Ruch Wspólna Polska), Jacek Karnowski (prezes Stowarzyszenia Samorządy dla Polski), Aleksandra Dulkiewicz i Arkadiusz Wiśniewski. Pismo we wtorek rano w mediach społecznościowych opublikował prezydent stolicy.

W apelu do Morawieckiego autorzy podnoszą, że sytuacja epidemiczna w Polsce jest bardzo poważna, w szybkim tempie przybywa osób zakażonych. Codziennie - jak alarmują - do szpitali trafia około 500 - 1000 osób, a około 50 - 100 wymaga podłączenia do respiratora. "Sytuacja ta powoduje, że dostępność do opieki zdrowotnej jest coraz bardziej utrudniona, zarówno dla pacjentów z COVID-19, jak i chorych z innymi schorzeniami" - czytamy w piśmie.

Autorzy, w imieniu samorządowców zrzeszonych w Stowarzyszeniu Samorządy dla Polski oraz w Ruchu Wspólna Polska, wnioskują do premiera o "podjęcie natychmiastowych działań, które pozwolą na zapewnienie podstawowych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa". "Zwracamy uwagę, że samorządy gminne i powiatowe podejmują na miarę swoich możliwości liczne "koła ratunkowe" w obszarach wsparcia służby zdrowia i służb sanitarnych. Jednak bez rozwiązań systemowych na poziomie rządu, nie uda się wyhamować eskalującej epidemii" - czytamy w piśmie.

"Konieczne konkretne rozwiązania w siedmiu obszarach"

Jak podkreślają autorzy pisma w ich opinii i opinii ekspertów konieczne są konkretne rozwiązania w siedmiu obszarach.

Pierwszy to diagnostyka zakażeń COVID-19, gdzie samorządowcy wskazują m.in. na konieczność zwiększenia dostępu do diagnostyki molekularnej poprzez wsparcie i ułatwienie procedur rejestracji dodatkowych punktów pobrań wymazów w dużych miastach i w mniejszych miejscowościach. Postulują także przywrócenie testowania osób kończących kwarantannę, która obecnie trwa 10 dni, tj. krócej niż okres wylęgania COVID-19, albo wydłużenie kwarantanny do 14 dni.

Po drugie samorządowcy piszą, że trzeba zwiększyć bazę miejsc szpitalnych dla pacjentów COVID+ bez dalszego ograniczania dostępu do opieki dla innych pacjentów. Ma temu służyć m.in. wprowadzenie "systemu koniecznej opieki medycznej" we współpracy rządu i samorządu przy obsłudze i budowie modułowych szpitali jednoimiennych funkcjonujących jako oddziały szpitali wojewódzkich lub miejskich.

Trzeci obszar działań, o które wnoszą samorządowcy to rozbudowa bazy izolatoriów. Autorzy apelu wnoszą o przyspieszenie tworzenia i zwiększenie finansowania izolatoriów dla osób, którym zlecono izolację w domu, ale ze względu na możliwość zakażenia bliskich z grupy podwyższonego ryzyka, nie powinny w nim przebywać, jak również dla pacjentów opuszczających szpitale wymagających kontynuacji opieki medycznej na podstawowym poziomie.

Zdjęcie Nowy oddział dla pacjentów z COVID-19 powstaje m.in. w budynku Szpitala Specjalistycznego nr 1 przy ul. Żeromskiego 7 w Bytomiu / Andrzej Grygiel / PAP

Po czwarte - jak czytamy w apelu - należy wzmocnić cywilny transport sanitarny poprzez służby mundurowe oraz usprawnić koordynację transportu sanitarnego i ratownictwa medycznego, aby jak najszybciej przekazywać pacjentów do szpitali.

Domagają się wzmocnienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Kolejna grupa działań postulowanych przez autorów listu to finansowanie świadczeń zdrowotnych związanych z COVID-19. Samorządowcy apelują o zapewnienie płynnego finansowania szpitali i zmianę sposobu wyliczania kosztów opieki nad pacjentami COVID-19, z uwzględnieniem realnych kosztów leczenia tych pacjentów na wszystkich oddziałach, nie tylko covidowych oraz SOR. Ponadto wnoszą o wzmocnienie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie miast i gmin poprzez zwiększenie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Po szóste samorządowcy chcą wzmocnienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej; chodzi o wzmocnienie kadrowe i teleinformatyczne oraz przekazywanie informacji o kwarantannie/izolacji z Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych do samorządów gminnych/powiatowych.

Wreszcie autorzy listu do Morawieckiego wnoszą o podjęcie działań prospołecznych, w tym przygotowanie kampanii informacyjnej o chorobie, objawach i zasadach postępowania. Samorządowcy wnoszą też o pilną organizację systemu wsparcia dla osób niesamodzielnych zakażonych COVID-19" - czytamy w liście do premiera.

Samorządowcy deklarują wsparcie współpracujących z nimi ekspertów w opracowaniu szczegółowych rozwiązań merytorycznych.

Premier: Współpraca na linii rząd-samorządy jest kluczowa

"Uważamy, że wprowadzenie w życie przedstawionych powyżej propozycji jest niezbędne dla przeciwdziałania dalszemu rozwojowi epidemii, a co za tym idzie przeciwdziałania nieuchronnej zapaści służby zdrowia. Jednocześnie wyrażamy nasze zaniepokojenie i protest w związku z postępującą likwidacją kolejnych łóżek, m. in.: kardiologicznych, ginekologicznych, położniczych czy onkologicznych" - podkreślają autorzy listu do szefa rządu.

We wtorek rano pod przewodnictwem premiera Morawieckiego odbyła się wideokonferencja z prezydentami największych polskich miast.

Po jej zakończeniu szef rządu we wpisie na Facebooku podkreślił, że "walka z koronawirusem wymaga zgody i koordynacji ponad wszelkimi podziałami politycznymi, kompetencyjnymi i terytorialnymi". "Współpraca na linii rząd-samorządy jest kluczowa" - dodał.

Morawiecki relacjonował, że podczas spotkania rozmawiano "na temat wsparcia i naszych kolejnych kroków".