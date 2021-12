Koronawirus w Polsce. Rzecznik rządu podał najnowsze dane z 15 grudnia

Rzecznik rządu poinformował o nowych danych na antenie Radia Zet.



W zeszłą środę, 8 grudnia, ministerstwo zdrowia informowało o 28,5 tys. zakażeń i 592 zgonach.



Liczba ponad 660 zgonów to rekord czwartej fali pandemii i najwięcej zgonów co najmniej od 22 kwietnia.



Piotr Müller był pytany czy ludzie umierają z powodu COVID-19 przez brak szczepień. - W przytłaczającej większości tak. To trzeba wprost i twardo powiedzieć. Jedyny naukowy sposób, który jest w tej chwili znany to szczepienia i szybka reakcja, kiedy się zachorowało - odpowiadał.



Rzecznik rządu zaznaczył też, że wariant Omikron koronawirusa "jest bez wątpienia w Polsce". - Wewnątrz UE mamy swobodny przepływ osób, więc oczywistym jest, że na terenie Polski taka odmiana powinna już być - tłumaczył.



