Koronawirus w Polsce. Rzecznik rządu o otwarciu stoków i feriach zimowych

- W tej chwili nie ma planów stworzenia kilku terminów ferii. W tej chwili najważniejsze jest ograniczenie mobilności społecznej. Ferie w tym samym czasie, w domach, to sposób na to, że do momentu, kiedy zacznie się sezon szczepienny, zmarło i zachorowało jak najmniej osób - mówił w środę (25 listopada) w programie "Graffiti" na antenie Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller.

Zdjęcie Rzecznik rządu był gościem w programie "Graffiti" /Polsat News

"Protokół sanitarny dotyczący korzystania ze stacji narciarskich został dopracowany, stoki będą zimą otwarte" - poinformował we wtorek (24 listopada) na Twitterze wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Jak przekazano, tylko mieszkający w jednym domu lub mający wspólny nocleg albo wspólnie podróżujący do stacji turystyczno-narciarskiej skorzystają z wyciągów bez ograniczeń epidemicznych.



Reklama

- Od samego początku podkreślaliśmy, że chcemy iść drogą balansu pomiędzy całkowitym lockdownem a wariantem otwierania wszystkich branż i narażaniem zdrowia naszych rodaków. Samo otwarcie stoków (dla osób - red.), które nie nocują w pobliżu, jest dużo mniej niebezpieczne. Te osoby są w kaskach, jest możliwości zachowania odległości. Największe ryzyko stwarza duży ruch w branży hotelowej, a w szczególności w restauracjach - mówił rzecznik rządu w Polsat News.

- Jeżeli 90 proc. osób nie pojedzie, wobec 100 proc., które miało pojechać na ferie, to i tak jest to ogromne ograniczenie możliwości zakażenia. Na tym etapie ryzyko zwiększenia liczby zachorowań przez otwarcie branży hotelarskiej i restauracyjnej jest tak ogromne, że doprowadziłoby do niewydolności służby zdrowia po takim otwarciu - dodawał.

Zdjęcie Gastronomia działa wyłącznie na wynos / Jakub Kaminski/East News / East News

Pomoc dla przedsiębiorców

Müller mówił, że przez okres kilku kolejnych tygodni zostaną uruchomione tarcze branżowe i tarcze finansowe, które mają pomóc przedsiębiorcom.

Rzecznik zapewniał, że decyzje o zamykaniu kolejnych branż są podejmowane na podstawie badań naukowców. Rząd powołuje się na publikacje w magazynie "Nature". - W pierwszej kolejności są wskazane hotele, są wskazane restauracje, branże fitness i centra fitness. Politycy muszą polegać na tym, co wskazują naukowcy i eksperci i wybrać taką drogę, która równoważy kwestię bezpieczeństwa epidemicznego, a z drugiej strony kwestię bezpieczeństwa gospodarczego. To, co jest najważniejsze - my nie zostawiamy tych przedsiębiorców bez pomocy - mówił.

Ulgi dla ozdrowieńców?

Prowadzący program Marcin Fijołek dopytywał gościa, czy przewidziane są ulgi lub bonifikaty dla ozdrowieńców, którzy oddają osocze. - Chcemy przedstawić w najbliższym czasie informację na temat dodatkowych zachęt do tego, aby osoby, które są ozdrowieńcami, dzieliły się osoczem. To bardzo ważne w tym czasie, który bardzo często ratuje inne osoby, które są chore na koronawirusa - odpowiadał rzecznik rządu.

- Pan premier na pewno w tej sprawie zabierze głos. Być może będzie to dziś lub w najbliższych dniach - podsumował.