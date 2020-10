W związku z gwałtownym nasileniem epidemii koronawirusa w Polsce rząd zdecydował o wprowadzeniu nowych obostrzeń. Poinformował o nich premier Mateusz Morawiecki.

Zmiany wejdą w życie od 17 października. Co się zmieni?



- w strefie żółtej zgromadzenia publiczne do 25 osób,



- w strefach żółtych i czerwonych działalność gastronomii w godz. 6-21, potem tylko na wynos; w lokalach zajęty może być co drugi stolik,



- w strefach żółtych i czerwonych w transporcie publicznym 50 proc. zajętych miejsc siedzących lub 30 proc. wszystkich,



- w strefie żółtej wesela, imprezy okolicznościowe z udziałem maksymalnie 20 osób, bez zabawy tanecznej,



- w strefie żółtej w szkołach wyższych i ponadpodstawowych - nauczanie hybrydowe,



- w strefie żółtej wydarzenia sportowe bez udziału publiczności; zawieszone działanie m.in. siłowni,



- w strefie czerwonej maksymalnie jedna osoba na 4 mkw. podczas uroczystości religijnych,



- w strefie czerwonej ograniczenie w placówkach handlowych - do pięciu osób na jedna kasę,



- w strefie czerwonej zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesela, konsolacje itp.) - będzie obowiązywał od 19 października,



- w strefie czerwonej szkoły wyższe i ponadpodstawowe - nauczanie zdalne (z wyłączeniem zajęć praktycznych),



- w strefie czerwonej maksymalnie jedna osoba na 7 mkw. podczas uroczystości religijnych

- w strefie czerwonej zgromadzenia publiczne do 10 osób,



- w strefie czerwonej wydarzenia sportowe bez udziału publiczności; wydarzenia kulturalne - do 25 proc. udziału publiczności; zawieszenie działalności basenów, aquaparków, siłowni.



