Od 27 grudnia 2020 roku, gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, podano 39 408 902 dawki. Pierwszą dawkę szczepionki otrzymało 20 335 591 osób, natomiast w pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest 20 042 885 osób.

W Polsce rozpoczęło się także podawanie dawki przypominającej szczepionki przeciw covidowi - przyjęło ją dotychczas 991 606 osób.

Rząd zachęca do szczepień

Mateusz Morawiecki w sobotę podczas wizyty w szpitalu tymczasowym we Wrocławiu zachęcał wszystkich niezaszczepionych do szczepienia się. Premier stwierdził, że to głównie osoby niezaszczepione trafiają do szpitali, a zaszczepieni, jeśli trafią, to przechodzą chorobę dużo lżej.

- Zachęcam do wykorzystania naszej infrastruktury szczepień, która jest gotowa cały czas, jest w pełnej gotowości bojowej - mówił Morawiecki.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, pytany w piątek o aktualną sytuację epidemiczną wskazał, że nowych przypadków jest coraz więcej. - Bardzo zachęcam, by test wykonywać, szczególnie w okresie jesiennym, kiedy nie wiemy, czy to zwykłe przeziębienie, czy zakażenie koronawirusem - powiedział.

Dodał, że utrzymujący się trend wzrostowy liczby zakażeń jest niepokojący. - W porównaniu do ubiegłego tygodnia to jest prawie 70 proc., czyli dość dużo - wskazał. Niestety, jak zaznaczył, przekłada się to na liczbę osób, które trafiają do szpitali. Wśród hospitalizowanych, jak podkreślił, przeważają osoby niezaszczepione. - Stąd kolejny mój apel, abyśmy wykorzystali chyba ostatni już moment, aby się zaszczepić - powiedział.

W sobotę poinformowano o 15 190 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 186 pacjentów. Dokładnie tydzień temu odnotowano 9798 nowych zakażeń i 115 zgonów.



