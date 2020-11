Koronawirus w Polsce. Respiratory i łóżka covidowe - jaka dostępność w województwach

Ile jest wolnych miejsc w szpitalach i respiratorów dla pacjentów zakażonych SARS-CoV-2? Według danych przekazanych przez wojewodów w regionach jest od 400 do 1,4 tys. wolnych łóżek dla pacjentów z COVID-19. Trochę gorzej sytuacja wygląda z respiratorami - w zależności od województwa wolnych pozostaje od kilku do ponad stu respiratorów. Liczba łóżek i respiratorów jest sukcesywnie zwiększana.

Zdjęcie Praca medyków w szpitalu Bródnowskim w Warszawie podczas epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 /Filip Blazejowski /Agencja FORUM

Najmniej wolnych respiratorów jest w woj. zachodniopomorskim - 8 i lubuskim - 9. 16 sztuk pozostało w woj. opolskim, 23 w woj. warmińsko-mazurskim i 25 w podlaskim.

Najwięcej wolnych respiratorów jest do dyspozycji chorych w woj. wielkopolskim - 114 i łódzkim - 101. W reszcie województw wolnych jest od ok. 30 do 60 respiratorów: w śląskim 29, lubelskim 33, pomorskim 38, podkarpackim 40, dolnośląskim 40, małopolskim 48, mazowieckim 55, kujawsko-pomorskim 61, świętokrzyskim 63.

Najmniej wolnych łóżek przeznaczonych dla pacjentów chorych na COVID-19 jest, według stanu na poniedziałek, w woj. lubuskim - 362, warmińsko-mazurskim - 400 i opolskim - 427. W tych regionach do tej pory stwierdzono relatywnie mniej zakażeń.

Największa pula wolnych łóżek, wedle danych urzędów wojewódzkich, jest na Mazowszu - 1420, Dolnym Śląsku - 1382, w Małopolsce - 1317, w woj. łódzkim - 1182 i wielkopolskim - 1072.

W pozostałych województwach wolnych pozostaje od 500 do tysiąca łóżek szpitalnych: w woj. zachodniopomorskim 506, świętokrzyskim - 599, pomorskim - 636, podlaskim - 717, lubelskim - 728, podkarpackim - 867, śląskim - 916, kujawsko-pomorskim - 987.

Liczba łóżek i respiratorów jest sukcesywnie zwiększana. Według danych z poniedziałku rano, w całym kraju dla pacjentów z COVID-19 przeznaczono w szpitalach 35 tys. 604 łóżka i 2 tys. 754 respiratory. Zajętych było 63 proc. łóżek i 76 proc. respiratorów. W porównaniu z niedzielą liczbę łóżek zwiększono o 156, a respiratorów o 3.