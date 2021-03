W ciągu ostatniej doby z powodu koronawirusa zmarły 32 osoby, a 6170 uzyskało pozytywny wynik testu - taki jest najnowszy bilans epidemii podany przez Ministerstwo Zdrowia. W sumie liczba zakażonych wzrosła w Polsce do 1 801 083 osób, a liczba zgonów - do 45 317. W ubiegły poniedziałek odnotowano 4786 przypadków, a zatem wzrost jest wyraźny - o prawie 1400 osób.

Nowe przypadki dotyczą województw: mazowieckiego (1289), pomorskiego (715), śląskiego (520), małopolskiego (499), dolnośląskiego (449), podkarpackiego (431), wielkopolskiego (401), lubuskiego (308), kujawsko-pomorskiego (299), łódzkiego (235), warmińsko-mazurskiego (202), zachodniopomorskiego (188), świętokrzyskiego (128), lubelskiego (122), opolskiego (122), podlaskiego (86).

Ministerstwo podało jednocześnie, że 176 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Raport wskazuje, że z powodu COVID-19 zmarły cztery osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 28 osób.

Przypomnijmy, w ubiegły poniedziałek było 4786 zakażonych i 24 zgony. Z danych wynika również, że tygodniowa liczba potwierdzonych przypadków wzrosła o 29 procent w porównaniu do poprzedniego tygodnia.

1838 pacjentów pod respiratorami

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 17 337 chorych. Pod respiratorami jest 1838 pacjentów - podało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia. Resort poinformował też, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 26 900 łóżek i 2642 respiratory.

W niedzielę resort informował, że hospitalizowanych było 16 861 chorych, w sobotę - 16 725, a w piątek - 16 423.

Tydzień temu, 1 marca, MZ podało, że w szpitalach przebywało 14 929 pacjentów. Dwa tygodnie temu, 22 lutego, informowano z kolei, że hospitalizowanych było 12 868 osób.

MZ przekazało w poniedziałek, że na kwarantannie przebywają 219 104 osoby. Ministerstwo podało też, że wyzdrowiało dotąd 1 494 083 zakażonych.

Rzecznik: Dzienne liczby zachorowań mogą sięgnąć w tym tygodniu 18-20 tysięcy

Jak mówił w poniedziałek rano w Radiu Plus rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz, dzienne liczby zachorowań na COVID-19 mogą w tym tygodniu sięgnąć 18-20 tys. przy średniej wynoszącej ok. 15 tys. zakażeń. Zwrócił jednak uwagę, że nastąpiło lekkie spowolnienie dynamiki wzrostu zakażeń.

- Ale powtarzam, że to jest średni dzienny wynik z całego tygodnia - powiedział Andrusiewicz. Zapytany, czy jednostkowe wyniki mogą dojść w takim razie do 20 tys. zachorowań, rzecznik odpowiedział: - Mogą dojść do 18-20 tysięcy.

Andrusiewicz podkreślił też, że pozytywną stroną obecnej sytuacji epidemicznej jest to, że spada liczba hospitalizowanych osób starszych. Dodał jednak, że w szpitalach przybywa wiele osób poniżej 60 lat, w sile wieku. - W tygodniu podamy dane, jak to się dokładnie kształtuje - zapowiedział.

Na pytanie, jak w tym roku będzie wyglądała Wielkanoc, Andrusiewicz odparł, że "na pewno nie będą to jeszcze takie święta, do jakich przywykliśmy, zanim pojawił się koronawirus".

