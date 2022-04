Nowe przypadki pochodzą ze wszystkich województw: mazowieckiego (296), dolnośląskiego (160), śląskiego (159), wielkopolskiego (124), małopolskiego (106), lubelskiego (98), łódzkiego (92), zachodniopomorskiego (87), pomorskiego (84), podkarpackiego (58), kujawsko-pomorskiego (55), warmińsko-mazurskiego (51), świętokrzyskiego (49), lubuskiego (44), podlaskiego (37), opolskiego (33).

38 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Niemal 6 milionów przypadków koronawirusa w Polsce

W sumie od początku epidemii w Polsce wykryto 5 973 557 infekcji SARS-CoV-2, a wyzdrowiało 5 333 652 osób. Łącznie zmarło 115 472 chorych na COVID-19.

Ostatniej doby wykonano 21 197 testów na obecność koronawirusa. Na kwarantannie przebywa 12 osób.

W sumie w Polsce wykonano 53 997 014 szczepień przeciw COVID-19, z czego 8034 minionej doby. W pełni zaszczepionych jest 22 373 451 osób.

Odkrycie w USA. Astma alergiczna chroni przed zakażeniem koronawirusem

Naukowcy z amerykańskiej uczelni medycznej w Karolinie Północnej ustalili, że osoby z astmą alergiczną są lepiej od populacji ogólnej chronione przed poważnym przebiegiem COVID-19, ponieważ w związku z utrzymującą się w ich organizmie reakcją alergiczną mają wysoki poziom cytokiny o nazwie interleukina 13 (IL-13). Napędza ona wiele procesów ważnych w obronie immunologicznej dróg oddechowych.

- Wiedzieliśmy, że musi istnieć jakiś biomechaniczny powód, dla którego osoby z astmą alergiczną wydają się być lepiej chronione przed poważnym przebiegiem COVID-19. Nasz zespół badawczy odkrył szereg istotnych zmian komórkowych, w szczególności związanych z IL-13, które sugerują, że to właśnie ta cytokina odgrywa wyjątkowo ważną rolę w obronie przed zakażeniem SARS-CoV-2 - mówi główna autorka publikacji dr Camille Ehre.

Naukowcy wykazali m.in., że IL-13 obniża ekspresję receptora wirusowego ACE2, przyczynia się do zmniejszenia ilość cząsteczek wirusa wewnątrz komórek oraz przenoszenie wirusa z komórki na komórkę. Podsumowując, odkrycia te wskazują, że IL-13 znacząco wpływa na umiejętność wnikania SARS-CoV-2 do komórek, jego replikację w ich wnętrzu oraz jego dalsze rozprzestrzenianie się, ograniczając w ten sposób zdolność wirusa do znajdowania drogi do głębszych dróg oddechowych.

Wnioski z badań naukowcy przedstawili w czasopiśmie "Proceedings of the National Academy of Sciences".