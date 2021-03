W ciągu ostatniej doby 263 osoby zmarły, a 15 829 uzyskało pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa - to najnowszy bilans epidemii, podany przez Ministerstwa Zdrowia. Od początku pandemii odnotowano w naszym kraju łącznie 1 766 490 zakażeń i 44 912 zgonów. Podano łącznie 3 791 577 dawek szczepionki, z czego w ciągu minionej doby wykonano ponad 168 tys. szczepień.

Nowe przypadki zakażeń koronawirusem dotyczą województw: mazowieckiego (2910), śląskiego (1873), pomorskiego (1318), wielkopolskiego (1138), dolnośląskiego (1093), warmińsko-mazurskiego (1083), małopolskiego (1015), podkarpackiego (1008), kujawsko-pomorskiego (983), łódzkiego (700), lubuskiego (585), zachodniopomorskiego (467), lubelskiego (450), podlaskiego (405), świętokrzyskiego (318), opolskiego (227).



256 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną - przekazało Ministerstwo Zdrowia.

Resort poinformował też o śmierci kolejnych 263 osób. Z powodu COVID-19 zmarło 47 osób, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami 216 osób.

Od początku pandemii odnotowano w naszym kraju łącznie 1 766 490 zakażeń i 44 912 zgonów. Wyzdrowiały 1 459 564 osoby.



Koronawirus w Polsce Zakażenia i zgony. Dane dzienne 1008 22 1015 13 1873 30 227 4 1093 16 585 13 1138 26 318 11 700 16 2910 41 983 15 405 11 1083 10 1318 10 467 9 450 16

Ilu zaszczepionych?

W ciągu minionej doby wykonano w Polsce 168 158 szczepień. Łączna liczba zastrzyków wykonanych w kraju wynosi 3 791 577, w tym 1 366 648 to szczepienia drugą dawką.

Do tej pory zutylizowano 5135 dawek szczepionki. W 4038 przypadkach odnotowano niepożądane odczyny poszczepienne.

Zobacz również: Harmonogram szczepień w Polsce. Nowe terminy



Rośnie liczba zajętych łóżek

W ostatnich dniach gwałtownie rośnie liczba zajętych łóżek dla pacjentów z COVID-19. Jeszcze 20 lutego było to niewiele ponad 12,5 tys. zajętych miejsc, teraz jest ich już ponad 16 tys.



Z powodu COVID-19 hospitalizowanych jest dokładnie 16 423 pacjentów (wzrost o 421 w porównaniu do czwartku), a 1675 wymaga podłączania do respiratorów (wzrost o 25). W Polsce dostępnych jest aktualnie 26 448 łóżek dla pacjentów z COVID-19 i 2616 respiratorów.

Na kwarantannie przebywa 234 601 osób.

Ile osób przetestowanych?

Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, w ciągu ostatnich 24 godzin wykonano 59 118 testów na obecność koronawirusa, w tym 15 865 testów antygenowych.

