W Polsce stwierdzono 415 nowych przypadków zakażeń wirusem SARS-Cov-2. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 38 osób. W porównaniu do poprzedniego dnia liczba zakażeń zwiększyła się o 96, z kolei zgonów o 12. Liczba osób w pełni zaszczepionych w Polsce przekroczyła 8 mln.

Nowe przypadki dotyczą województw: wielkopolskiego (54), mazowieckiego (49), łódzkiego (44), dolnośląskiego (39), lubelskiego (33), śląskiego (31), kujawsko-pomorskiego (27), małopolskiego (27), podkarpackiego (19), zachodniopomorskiego (18), pomorskiego (17), warmińsko-mazurskiego (17), opolskiego (14), lubuskiego (6), podlaskiego (6), świętokrzyskiego (6).



8 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.



Z powodu COVID-19 zmarło 8 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 30 osób.



Od początku pandemii odnotowano 2 874 824 zakażenia i 74 139 zgonów.



W piątek resort zdrowia informował o 319 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarło 26 osób. Przed tygodniem. 29 maja zanotowano 775 zakażeń SARS-Cov-2. Informowano też o 125 zgonach. W porównaniu do zeszłego tygodnia liczba zakażeń spadła o 36012, zmarło o 87 mniej chorych.

Zajęte łóżka i respiratory

Pacjenci z COVID-19 zajmują aktualnie 3484 łóżka w szpitalach. Pod respiratorami przebywają 484 osoby - informuje Ministerstwo Zdrowia. W porównaniu do dnia poprzedniego liczba hospitalizacji spadła o 97, zajętych jest też o 26 respiratorów mniej. Łącznie dla pacjentów z COVID-19 w całym kraju przygotowano 15 563 łóżka i 1655 respiratorów.

- Jeśli chodzi o sytuację w szpitalach, mamy tutaj bardzo radykalny spadek. Ostatni tydzień to spadek hospitalizacji rzędu 5 tys. łóżek - informował w środę na konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski.

Liczba dziennych szczepień

Ostatniej doby w Polsce wykonano 413 368 szczepień. Wykonano też ponad 49,9 tys. testów na obecność koronawirusa.

Od początku akcji szczepień w Polsce wykonano 21 326 996 iniekcji. Pierwszą dawkę szczepionki otrzymało 14 400 079 osób. W pełni zaszczepionych (dwoma dawki szczepionek firm Pfizer, Moderna, AstraZeneca lub jednodawkowym preparatem Johnson&Johnson) jest 8 039 881 osób.

Luzowanie obostrzeń

W związku z coraz lepszą sytuacją pandemiczną w kraju rząd zdecydował się na kolejne kroki w luzowaniu obostrzeń. Od 6 czerwca zwiększony zostanie m.in. limit osób podczas imprez, wesel i zgromadzeń publicznych do 150 osób. Do tej pory ten limit wynosił 50 osób. Rząd przywrócił możliwość funkcjonowania zamkniętych do tej pory sal zabaw dla najmłodszych - będzie obowiązywał limit jednej osoby na 15 m2.

Przywrócona zostanie też możliwość prowadzenia w tradycyjny sposób targów, konferencji, wystaw. O szczegółach zmian piszemy tutaj