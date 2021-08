Koronawirus w Polsce. Raport Ministerstwa Zdrowia z 4 sierpnia

Koronawirus w Polsce

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 164 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. To o 26 zakażonych więcej niż tydzień temu. Z powodu COVID-19 zmarły cztery osoby. To bilans identyczny jak we wtorek. - Wskaźnik R w Polsce wynosi już ponad jeden - przekazał wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Zdjęcie Miejski punkt szczepień przeciw COVID-19 / Jakub Kamiński / East News