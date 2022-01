Nowe przypadki zakażeń koronawirusem dotyczą województw: śląskiego (5502), mazowieckiego (4978), dolnośląskiego (3363), pomorskiego (3226), małopolskiego (2540), wielkopolskiego (2424), łódzkiego (2141), zachodniopomorskiego (1725), lubelskiego (1483), kujawsko-pomorskiego (1285), opolskiego (1068), podkarpackiego (959), warmińsko-mazurskiego (822), lubuskiego (740), świętokrzyskiego (566), podlaskiego (489).

169 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną - przekazało Ministerstwo Zdrowia.



Koronawirus w Polsce Zakażenia i zgony. Dane dzienne 959 1 2540 7 5502 11 1068 3363 2 740 2424 1 566 2141 10 4978 1 1285 489 822 3226 1725 1483

Resort poinformował też o śmierci kolejnych 33 osób. Z powodu COVID-19 zmarły cztery osoby, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami 29 osób.

Od początku pandemii odnotowano w naszym kraju 4 886 154 zakażeń SARS-CoV-2 i 105 194 zgonów.

"W wyniku sekwencjonowania genomu koronawirusa w Polsce wykryto już 4629 przypadków wersji Omikron, co stanowi 59,7 proc. wszystkich sekwencjonowanych próbek" - podał resort na Twitterze.





Ilu zaszczepionych?

W ciągu minionej doby wykonano w Polsce 19 509 szczepień. Łączna liczba szczepień wykonanych w kraju wynosi 51 564 403.

21 727 625 to osoby w pełni zaszczepione.

Trzecią dawkę szczepionki przyjęło 209 944 osób, a dawkę przypominającą 9 992 517.

Do tej pory zutylizowano 743 048 dawek szczepionki. W 17 963 przypadkach odnotowano niepożądane odczyny poszczepienne.

Ile testów w ciągu doby?

Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, w ciągu ostatnich 24 godzin wykonano 106 663 testów na obecność koronawirusa.

Ile zajętych łóżek i respiratorów?

Pacjenci z koronawirusem zajmują obecnie 15 447 łóżek covidowych w szpitalach. 1073 chorych na COVID-19 jest podłączonych do respiratorów.

Ministerstwo podało jednocześnie, że w sumie jest dostępnych 30 470 łóżek dla pacjentów z COVID-19. Liczba dostępnych respiratorów to z kolei 2718.

Z najnowszych danych wynika również, że 666 689 osoby są objęte kwarantanną. Dotychczas wyzdrowiało 4 013 430 osób.

W niedzielę Ministerstwo Zdrowia informowało, że w szpitalach przebywa 15 029 osób zakażonych koronawirusem. Liczba zajętych respiratorów wynosiła 1056 sztuk.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówił w czwartek w Sejmie, że w Polsce zaczyna dominować wariant Omikron. Odpowiada on już za 62 proc. wszystkich przypadków zakażeń w kraju.



Koronawirus w Polsce. Nowa ustawa i powrót do szkół

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID-19 wniosła w czwartek grupa posłów PiS. Będzie on rozpatrywany w czasie sejmowej komisji zdrowia. Obrady zaplanowano na godzinę 16 w poniedziałek 31 stycznia.

Projekt nowej ustawy covidowej zakłada wprowadzenie rozwiązań umożliwiających pracownikom nieodpłatne testowanie w kierunku SARS-CoV-2, a także żądanie przez pracodawców informacji o negatywnym wyniku takiego testu. W projekcie nie przewidziano odmiennych regulacji dla osób, które przebyły zakażenie koronawirusem, osób, które poddały się szczepieniom ochronnym przeciwko COVID-19; oraz osób niezaszczepionych. Nieodpłatny test pracownik będzie mógł wykonać zasadniczo raz w tygodniu. Testy będą finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Poniedziałek to także dzień, kiedy do nauki wracają uczniowie z woj. kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i z wielkopolskiego, którzy rozpoczęli ferie 15 stycznia, jako pierwsi w kraju. Uczniowie młodsi będą uczyć się stacjonarnie, starsi będą uczyć się zdalnie.



Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki, od minionego czwartku do 27 lutego 2022 r. zajęcia stacjonarne w szkołach dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych zostały zawieszone. W ich miejsce wprowadzono naukę zdalną.