W niedzielę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 5 739 nowych, potwierdzonych przypadkach koronawirusa SARS-CoV-2. Jednocześnie resort zawiadomił o śmierci 61 kolejnych osób. To znaczący spadek liczby zgonów w porównaniu z sobotą (102) i piątkiem (402). Liczba zakażonych od początku pandemii wzrosła do 1 318 562, a przypadków śmiertelnych do 29 119.

Zdjęcie 27 grudnia ruszyły pierwsze szczepienia przeciwko COVID-19 w 72 tzw. węzłowych szpitalach w Polsce / Leszek Szymański /PAP

Ministerstwo Zdrowia informuje o 5 739 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (903), pomorskiego (705), kujawsko-pomorskiego (673), zachodniopomorskiego (518), wielkopolskiego (495), warmińsko-mazurskiego (376), łódzkiego (292), śląskiego (288), dolnośląskiego (246), lubelskiego (207), małopolskiego (200), podlaskiego (171), lubuskiego (169), podkarpackiego (118), opolskiego (100), świętokrzyskiego (77). 201 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarło siedem osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 54 osoby. Liczba zakażonych koronawirusem wynosi tym samym 1 318 562, a z powodu COVID-19 zmarło 29 119 chorych.

W związku z korektami wprowadzanymi na bieżąco przez laboratoria w systemie EWP, globalna liczba zakażeń od początku pandemii może nie być sumą kolejnych dziennych zakażeń.

W szpitalach przebywa 16 786 osób, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem; 1 602 jest pod respiratorami - podało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia. Resort poinformował, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 33 854 łóżka i 2 976 respiratorów.

W kraju pula wolnych łóżek - jak pokazują dane MZ - wynosi 17 068, a respiratorów - 1 374.

Na kwarantannie - jak przekazało MZ - przebywa 139 967 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objętych jest 6 555 osób.

Resort poinformował też, że wyzdrowiało dotąd 1 630 093 chorych na COVID-19.

Na obecność koronawirusa przebadano dotąd w Polsce 7 450 448 osób. Ostatniej doby wykonano 29 618 testów, w tym 8 213 testów antygenowych - podało w Ministerstwo Zdrowia.

MZ poinformował, że od początku pandemii przebadano 7 307 919 próbek.

Z danych resortu wynika, że lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, odkąd uzyskali taką możliwość, zlecili 1 726 075 badań w kierunku wykrycia wirusa SARS-CoV-2.

