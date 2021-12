Koronawirus w Polsce. Raport Ministerstwa Zdrowia z 29 grudnia

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 15 571 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 794 pacjentów. To rekord czwartej fali, jeśli chodzi o liczbę zgonów. Resort podaje, że spośród 794 zmarłych 73,5 proc. to osoby niezaszczepione a blisko 2 proc. to zaszczepieni tylko jedną z dwóch dawek. Tydzień temu informowano o 18 021 zakażeniach i 775 zgonach.

