10 241 nowych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 i 45 kolejnych zgonów - tak wygląda dzienny bilans epidemii w Polsce 26 października 2020 r. W sumie w naszym kraju odnotowana 263 929 zakażeń, a 4 483 pacjentów z COVID-19 zmarło. Wyzdrowiały 111 302 osoby. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 50,4 tys. testów.

Nowe przypadki dotyczą województw: mazowieckiego (1654), małopolskiego (1144), śląskiego (1002), lubelskiego (750), podkarpackiego (729), łódzkiego (695), pomorskiego (672), zachodniopomorskiego (560), kujawsko-pomorskiego (525), dolnośląskiego (462), wielkopolskiego (458), warmińsko-mazurskiego (370), lubuskiego (363), opolskiego (335), świętokrzyskiego (316), podlaskiego (206).

Ostatniej doby zmarło 45 pacjentów z COVID-19, z czego 38 osób miało choroby współistniejące.

Łóżka i respiratory

Obecnie pacjenci z COVID-19 zajmują 12 282 łóżka w szpitalach (z 19 610 dostępnych w całym kraju). Pod respiratorami przebywa 999 pacjentów - informuje Ministerstwo Zdrowia. Z danych resortu wynika, że 491 respiratorów jest wolnych.



W związku z epidemią kwarantanną objęto 445 991 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym - 54 268.



Ile wymazów?

W ciągu ostatniej doby wykonano 50,4 tys. testów - przekazało ministerstwo. W sumie przebadano 4 381 009 próbek od 4 212 348 osób. 263 929 z nich okazało się nosicielami wirusa SARS-CoV-2.



356 685 zleceń pochodzi od lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.



Ponad 1,15 mln ofiar pandemii

Zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 stwierdzono dotychczas u ponad 42,8 mln ludzi na świecie, a ponad 1,15 mln osób zmarło. Wiele krajów wprowadza ponownie obostrzenia, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Punkt krytyczny

Szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ostrzega, że świat - szczególnie półkula północna - znalazł się obecnie w krytycznym punkcie pandemii koronawirusa. Jak dodaje, "najbliższe miesiące będą bardzo trudne, a niektóre kraje znalazły się na niebezpiecznym torze".

"Wzywamy przywódców do podjęcia natychmiastowych działań, aby zapobiec dalszym niepotrzebnym zgonom, załamaniu się podstawowego systemu opieki zdrowotnej i ponownemu zamknięciu szkół" - stwierdził Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Powtarzam dzisiaj to, co mówiłem w już lutym: to nie są ćwiczenia" - podkreślił szef WHO.

