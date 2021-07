Nowe przypadki dotyczą województw: mazowieckiego (16), małopolskiego (8), śląskiego (7), wielkopolskiego (7), podlaskiego (5), dolnośląskiego (4), świętokrzyskiego (4), kujawsko-pomorskiego (3), pomorskiego (3), zachodniopomorskiego (3), lubelskiego (2), podkarpackiego (2), warmińsko-mazurskiego (2), lubuskiego (1), łódzkiego (1), opolskiego (1).



Reklama

Koronawirus w Polsce Zakażenia i zgony. Dane dzienne 2 8 7 1 4 1 7 4 1 16 3 5 2 3 3 2

5 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Ładowanie...

Ładowanie...

Z powodu COVID-19 nie zmarła żadna osoba. Żadna osoba nie zmarła też z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami.





Ile osób w szpitalach?

W szpitalach jest 305 chorych z COVID-19, a 45 z nich jest podłączonych do respiratorów. Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 6201 łóżek i 617 respiratorów. Na kwarantannie przebywa 83 518 osób. Wyzdrowiały dotąd 2 mln 653 tys. 359 zakażonych.

Ładowanie...

"Dzieci powinny wrócić do szkół"

- Dzieci powinny pierwszego września wrócić do szkół - powiedział w poniedziałek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Wiceszef MZ kolejny raz zachęcił do szczepienia dzieci i przypomniał, że w szkołach będzie przeprowadzana akcja szczepień.

Kraska w Programie I Polskiego Radia powiedział, że resorty zdrowia i edukacji są w bliskim kontakcie w związku z rozpoczynającym się za miesiąc nowym rokiem szkolnym i planowanym powrotem dzieci do nauczania stacjonarnego.

- Wszystko wskazuje na to, że odbędzie się to bez przeszkód, aczkolwiek też mamy przygotowane kolejne warianty na wpadek, jeżeli sytuacja epidemiczna będzie się zmieniała. Ale myślę, że tutaj powinniśmy być w miarę spokojni: dzieci powinny pierwszego września wrócić do szkół - powiedział.