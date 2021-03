W Polsce stwierdzono 34 151 nowych przypadków koronawirusa - podał resort zdrowia. To rekordowy dzienny wynik od początku pandemii. W czwartek odnotowano też trzy inne rekordy dotyczące liczby zajętych łóżek, respiratorów, a także wykonanych szczepień. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 520 pacjentów. Liczba zdiagnozowanych przypadków SARS-COV-2 w naszym kraju wzrosła tym samym do 2 154 821, a zgonów do 50 860. Do tej pory wykonano w sumie 5 381 726 szczepień.

Zdjęcie Dzień pracy w szpitalu zakaźnym w Gdańsku na oddziałach leczących pacjentów z COVID-19 /Piotr Hukalo /East News

Nowe przypadki koronawirusa dotyczą województw: śląskiego (5430), mazowieckiego (5104), wielkopolskiego (3334), małopolskiego (2919), dolnośląskiego (2680), kujawsko-pomorskiego (2254), łódzkiego (2019), pomorskiego (1994), podkarpackiego (1498), zachodniopomorskiego (1163), warmińsko-mazurskiego (1082), świętokrzyskiego (1024), lubelskiego (970), lubuskiego (936), opolskiego (642), podlaskiego (577). 435 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.



"Z powodu COVID-19 zmarło 107 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 413 osób" - podał resort zdrowia. Tym samy łączna liczba ofiar wynosi 520.

Od początku trwania pandemii z COVID-19 wyzdrowiało 1 722 856.



Zajęte łóżka i respiratory. Padł rekord

W czwartek padł rekord zajętych łóżek i respiratorów. W polskich szpitalach zajętych jest 27 118 miejsc dla chorych na COVID-19. Natomiast pod respiratorami przebywa 2620 pacjentów - podał resort zdrowia. W całym kraju łącznie przygotowano 36 231 łóżek i 3473 respiratory.

Dla porównania tydzień temu, 18 marca, resort informował, że w szpitalach przebywało 21 858 pacjentów, 2190 pod respiratorem.



Na kwarantannie przebywa aktualnie 434 991 osób.



Koronawirus w Polsce Zakażenia i zgony. Dane dzienne 1498 30 2919 27 5430 75 642 14 2680 35 936 16 3334 43 1024 26 2109 33 5104 59 2254 31 577 17 1082 16 1994 35 1163 23 970 40

Liczba szczepień także rekordowa

5 381 726 to liczba szczepień, jakie do tej pory wykonano w Polsce. 3 524 209 to szczepienia wykonane jedną dawką. Dwie dawki szczepionki przeciwko COVID-19 przyjęło 1 857 517 osób.

Ostatniej doby zaszczepiono 182 738 osób i jest to najwyższa dzienna liczba od początku akcji szczepień przeciw COVID-19 w Polsce.



Ile testów na obecność SARS-Cov-2?

W ciągu doby, jak informuje Ministerstwo Zdrowia, wykonano 102 579 testów na obecność koronawirusa, w tym 21 966 testów antygenowych.

