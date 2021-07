Nowe zakażenia dotyczą województw: mazowieckiego (12), małopolskiego (11), podkarpackiego (8), śląskiego (6), kujawsko-pomorskiego (5), lubelskiego (5), dolnośląskiego (4), łódzkiego (4), podlaskiego (4), pomorskiego (4), zachodniopomorskiego (4), opolskiego (3), wielkopolskiego (3), lubuskiego (2), warmińsko-mazurskiego (1).



6 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.



Z powodu COVID-19 nie zmarła żadna osoba, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarła 1 osoba.



Ile osób w szpitalach?

W szpitalach jest 304 chorych z COVID-19, a 47 z nich jest podłączonych do respiratorów. Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 6201 łóżek i 617 respiratorów. Na kwarantannie przebywa 84 878 osób. Wyzdrowiały dotąd 2 mln 653 tys. 279 zakażonych.

Dzieci wrócą do szkoły?

- Od początku epidemii jestem za racjonalnością w tej sprawie. Mamy już dość dowodów naukowych i empirycznych, aby powiedzieć, że dzieci nie chorują co do zasady ciężko po zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2. Ciężkie przypadki związane są tylko - do tego rzadko - z poważną wielochorobowością oraz jako powikłania po 4-8 tygodniach od zakażenia przyjmujące postać wieloukładowego zespołu zapalnego. Rozpoznano go w sumie u ok. 400 dzieci w Polsce. Według danych światowych ciężki przebieg, w tym PIMS, dotyczy mniej niż procenta zakażonych dzieci. Dlatego zaprzeczam, że w Radzie Medycznej toczy się dyskusja o tym, aby dzieci nie szły do szkoły we wrześniu. Chcemy, aby po wakacjach wróciły do normalnej edukacji. To dla dzieci i młodzieży niezwykle ważne - powiedziała prof. Magdalena Marczyńska.

Przyznała, że nie ma też wielu możliwych scenariuszy obostrzeń, które ewentualnie mogłyby być wprowadzane w Polsce jesienią.